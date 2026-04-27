Dos nuevos casos elevan a 13 los contagios de sarampión en El Salvador, todos importados

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San Salvador, 27 abr (EFE).- La cifra de casos de sarampión en El Salvador ascendió a 13 tras la confirmación de dos nuevos contagios en los registros oficiales del Ministerio de Salud (Minsal), que reiteró que todos son de origen importado.

De acuerdo con los datos de la entidad gubernamental consultados este lunes, los dos nuevos casos se reportaron en la semana 15 del año, que va del 6 al 12 de abril.

Los primeros cinco casos se registraron en la semana 12 (16-22 de marzo) y otros seis en la semana 13 (23-29 marzo).

El pasado 9 de abril, el titular del Minsal, Francisco Alabi, confirmó once casos de la enfermedad importados, lo que quiere decir que los contagios sucedieron «en otros sitios» y «no dentro del territorio», dijo en ese momento el funcionario.

Alabi subrayó recientemente que «El Salvador sigue siendo un país que no tiene transmisión local» de sarampión.

Según la información de la Asociación de Pediatría en El Salvador (ASOPEDES) el último caso de sarampión en el país se registró en 1996.

El Salvador comenzó el 10 de abril una campaña de vacunación especial contra el sarampión, dirigida a menores de seis a once meses, con la que se busca prevenir los contagios locales.

De acuerdo con una información del Diario El Salvador, afín al Gobierno, el Ministerio de Salud también desarrolló una jornada de vacunación enfocada en proteger a médicos, enfermeros, personal técnico y administrativo que labora en unidades de salud y hospitales del país.

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite principalmente por el aire, a través de gotitas respiratorias expulsadas cuando una persona infectada tose, estornuda o habla.

Entre los síntomas de la enfermedad se encuentran fiebre, congestión nasal, malestar general, dolor corporal y la aparición de un exantema o erupción cutánea rojiza. EFE

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