Dos obreros muertos y otros cuatro heridos deja el derrumbe de un silo en Paraguay
Asunción, 8 ago (EFE).- Dos obreros murieron y otros cuatro quedaron heridos este viernes tras derrumbarse un silo en construcción en una empresa ubicada en el departamento de Boquerón (oeste), en la región del Chaco en Paraguay, informó la Policía Nacional.
La estructura metálica colapsó en un predio de la compañía proveedora de maquinarias Mawes S.A., en la ciudad de Loma Plata (a unos 450 kilómetros al noroeste de Asunción).
El jefe de la comisaría tercera de Loma Plata, Herman Thomen, explicó en declaraciones a la radio ABC Cardinal que los afectados estaban trabajando en la obra cuando ocurrió el siniestro.
Thomen refirió que uno de los fallecidos quedó atrapado entre los fierros y el otro cayó desde unos 25 o 30 metros de altura.
Los cuatro obreros heridos fueron auxiliados por paramédicos y luego trasladados a un hospital privado de Loma Plata, agregó el portavoz policial, que no dio detalles sobre el estado de salud de estos trabajadores. EFE
nva/lb/sbb