Dos palestinos mueren por fuego de Ejército israelí al sur de Nablus, Cisjordania ocupada

2 minutos

Jerusalén, 12 mar (EFE).- Dos jóvenes de 24 y 25 años murieron este jueves al sur de la gobernación de Nablus, Cisjordania ocupada, por disparos del Ejército israelí, informó el Ministerio de Sanidad palestino.

El suceso se produjo cerca del puesto de control de Za’tara y los fallecidos, que respondían a los nombres de Muhammad Ali Bassam Rashdan (24 años) y Mamoun Badawi Idris Rashdan (25 años), habrían intentado embestir con su vehículo a colonos israelíes en el lugar, a lo que las Fuerzas de Defensa de Israel respondieron abriendo fuego de forma letal.

«Refleja la creciente indignación por los crímenes de la ocupación y su continua agresión contra nuestra tierra, nuestro pueblo y nuestros lugares sagrados», dijo el grupo islamista palestino Hamás al respecto del intento de atropello en un comunicado, donde también alabó la acción de los jóvenes.

La situación en Cisjordania ocupada continúa enfrentando graves tensiones incluso durante la guerra de Israel contra Irán y la milicia chií libanesa Hizbulá. De hecho, desde que comenzara el conflicto se han reportado, al menos, seis palestinos muertos a manos de colonos israelíes.

Además, ayer se estableció un nuevo asentamiento colono en el Monte Ebal, en la propia gobernación de Nablus y cerca del llamado ‘altar de Josué’, un sitio arqueológico mencionado en la Biblia y descubierto en 1980.

La Comisión de Resistencia al Muro y a los Asentamientos, entidad vinculada a la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), declaró ayer que esta ocupación es parte de una iniciativa para «duplicar el número de colonos en el norte de Cisjordania mediante el establecimiento de nuevos asentamientos coloniales y la expansión de los existentes».

En la mayor expansión en décadas, las autoridades israelíes autorizaron a finales de mayo de 2025 el establecimiento de 22 nuevos asentamientos -legalizando una docena ya existentes- en Cisjordania ocupada, incluido este del Monte Ebal.

«La ocupación (Israel) intenta explotar narrativas religiosas y bíblicas para justificar su control sobre el lugar», denunció la Comisión de Resistencia al Muro y a los Asentamientos ayer.

Tanto la Corte Internacional de Justicia como la ONU han dictaminado que la presencia israelí en Cisjordania ocupada es ilegal y llamado a Israel a desmantelar sus asentamientos y el muro -en su mayoría construido en territorio palestino- con el que rodea Cisjordania. EFE

gac/gpv