Dos pandas veteranos despegaron hoy rumbo a China tras pasar 13 años en un zoo francés

2 minutos

París, 25 nov (EFE).- Una pareja de pandas veteranos de 17 años despegaron este martes del aeropuerto parisino Charles de Gaulle en dirección a China para pasar allí la última etapa de su vida después de haber estado 13 años en el zoo de Beauval, en el centro de Francia, en el que han sido una de las grandes atracciones.

Un avión de China Airlines se encarga del vuelo de una docena de horas hasta Chengdu, en la provincia de Sichuan, con los dos pandas, Huan Huan y Yuan Zi, en cajas especialmente concebidas para este viaje, en el que van acompañados por dos expertos chinos, un cuidador y un veterinario, y un segundo veterinario francés.

Se ha previsto que las dos cajas vayan en un espacio climatizado a 20 grados centígrados durante todo el trayecto y para alimentar a los animales se han cargado 180 kilos de hojas de bambú.

«Después de 13 años pasados en Beauval, esta emblemática pareja sale de nuestro zoo y de nuestro país», señaló en declaraciones a la prensa desde la pista de despegue el director del parque, Rodolphe Delord, que se mostró emocionado.

Delord dio las gracias a todos los que habían intervenido para que estos dos osos de una especie en peligro de extinción pudieran llegar a Francia en enero de 2012, y en particular al entonces presidente francés, Nicolas Sarkozy.

El director del zoo recordó que para que los dos animales llegaran a Francia habían sido necesarios seis años de negociaciones previas con China, que únicamente accede a que salgan del país en condición de préstamo.

Y puso el acento en que su presencia en Francia ha supuesto «un vínculo de unión entre los dos países, entre las dos naciones».

Delord hizo hincapié en que para Beauval la llegada de Huan Huan y Yuan Zi le permitió entrar «en una nueva dimensión». Una alusión indirecta a que el número de visitantes anuales se ha triplicado en ese tiempo.

Los dos pandas salieron de Beauval a las 5.00 de la mañana y fueron escoltados por la Gendarmería hasta el aeropuerto Charles de Gaulle, donde les recibieron en el pabellón de honor responsables del Ministerio de la Transición Ecológica y de la Biodiversidad de Francia de Francia pero también de la embajada china.

De hecho, uno de los representantes diplomáticos chinos aprovechó para anunciar a los medios que «en el futuro» llegarán otros pandas a Francia.

Antes de que eso ocurra, en Beauval van a seguir al menos hasta 2027 dos pandas gemelas nacidas en 2021 de la pareja que ahora vuelve a China, Huanlili y Yuandudu. EFE

