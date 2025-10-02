Dos personas asesinadas y cuatro heridas graves en ataque a una sinagoga en Mánchester

Dos personas fueron asesinadas y cuatro resultaron gravemente heridas el jueves frente a una sinagoga muy concurrida por la fiesta de Yom Kipur en Mánchester, en el norte de Inglaterra, durante un ataque en el que murió también el presunto autor.

La policía del Gran Mánchester anunció que «dos personas» de la comunidad judía «fueron asesinadas» frente a la sinagoga de Heaton Park, en el barrio de Crumpsall, situado al norte de Mánchester.

Ambas murieron cuando un hombre dirigió su coche hacia los viandantes que se encontraban fuera del centro religioso antes de salir del vehículo y atacarlos con un cuchillo.

La policía, que calificó la acción de «terrorista», confirmó que las fuerzas de seguridad abatieron al sospechoso y que «cuatro personas permanecen en el hospital con diversas heridas graves».

El cuerpo armado anunció en la noche que el autor del ataque era un británico de 35 años de origen sirio y que otras tres personas, dos hombres de unos treinta años y una mujer de unos sesenta años, fueron detenidas «bajo sospecha de comisión, preparación e instigación de actos terroristas».

La policía acudió al lugar del ataque tras recibir una llamada hacia las 09H30 (08H30 GMT), cuando un testigo vio a «un coche embistiendo a personas y a un hombre siendo apuñalado» frente a una sinagoga.

Otro testigo dijo a la emisora BBC que vio a la policía disparar al sospechoso. «Le dieron un par de advertencias, no hizo caso y abrieron fuego. Cayó al suelo, empezó a levantarse, y entonces le dispararon de nuevo», explicó.

Chava Lewin, otra persona que presenció el ataque, contó que vio al autor «empezar a agredir con un cuchillo a varias personas, para después atacar al agente de seguridad de la sinagoga e intentar entrar a la misma. Alguien bloqueó la puerta».

– «Horrorizado» –

El primer ministro británico, Keir Starmer, se declaró «horrorizado» por el ataque y acortó su presencia en la cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE) en Copenhague para presidir una reunión de emergencia en Reino Unido.

Starmer declaró después que su país debe «vencer» el auge del antisemitismo, en una intervención televisada.

«No es un odio nuevo, es algo que los judíos siempre han experimentado. Debemos ser claros: es un odio que vuelve a crecer, y Reino Unido debe vencerlo una vez más», afirmó.

El rey Carlos III declaró estar «profundamente conmocionado y apenado».

El alto comisionado de derechos humanos de la ONU, Volker Turk, dijo también estar «horrorizado» por el ataque, calificando los crímenes contra comunidades religiosas como «totalmente deplorables».

La tragedia ocurrió el día de la festividad de Yom Kipur, la más sagrada del judaísmo. Durante esta celebración, los creyentes suelen acudir varias veces a la sinagoga para rezar.

Este atentado ocurre también a pocos días del segundo aniversario del ataque de Hamás en el sur de Israel, ocurrido el 7 de octubre de 2023, que dejó 1.219 muertos, en su mayoría civiles, según un balance elaborado por AFP a partir de datos oficiales.

En represalia, el ejército israelí lanzó una amplia ofensiva en Gaza, que ha causado 66.055 muertos, en su mayoría civiles, según cifras del Ministerio de Salud del gobierno de Hamás, consideradas fiables por la ONU.

– Aumento de ataques antisemitas –

La población judía en el Gran Mánchester contaba con unas 28.000 personas en 2021, según la organización británica Institute for Jewish Policy Research.

Reino Unido ha experimentado un aumento en el número de incidentes antisemitas en los últimos años.

La organización judía Community Security Trust (CST) registró 1.521 incidentes antisemitas en Reino Unido durante los primeros seis meses de 2025, lo que representa una disminución en comparación con el récord de 2.019 registrados en el primer semestre de 2024, después del ataque de Hamás en Israel de octubre de 2023.

El número de incidentes de este año es el segundo más alto jamás registrado, según la organización benéfica, que monitorea el antisemitismo en Reino Unido desde 1984.

El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, acusó a las autoridades británicas de no frenar la «desenfrenada incitación antisemita y antiisraelí» y los «llamamientos de apoyo al terrorismo» en Reino Unido.

