Dos personas mueren en una comunidad indígena de Canadá tras un apuñalamiento masivo

Toronto (Canadá), 4 sep (EFE).- Dos personas han muerto en una comunidad indígena del oeste de Canadá tras un apuñalamiento masivo que ha dejado en total ocho víctimas, informó este jueves la Policía Montada de Canadá.

La Policía señaló que una de las víctimas del ataque ha muerto, así como el presunto autor del apuñalamiento. Otras seis personas han tenido que ser hospitalizadas.

El ataque se produjo alrededor de las 8.30 hora local (13.30 GMT) en la comunidad de Hollow Water, a unos 200 kilómetros al noroeste de la ciudad de Winnipeg (provincia de Manitoba), en el oeste de Canadá.

La Policía señaló en un comunicado que sus agentes están «recopilando información para determinar exactamente lo ocurrido esta mañana».

«Nuestras sinceras condolencias a todos en la comunidad de Hollow Water y a cada uno de los que hayan sido afectados por este acto de violencia sin sentido», añadió la Policía Montada de Canadá.

El ataque en Hollow Water se produce exactamente tres años después de que el 4 de septiembre de 2022 un individuo matase a puñaladas a 10 personas en una comunidad indígena de la provincia de Saskatchewan, también en el oeste de Canadá.

El autor de ese ataque en el que también resultaron heridas otras 18 personas, Myles Sanderson, murió el 7 de septiembre poco después de ser capturado por la Policía cuando intentaba huir del cerco policial. EFE

