Dos petroleros griegos fletados por empresas kazajas atacados por drones en el Mar Negro

Atenas, 13 ene (EFE).- Dos petroleros griegos fletados por sendas empresas kazajas fueron atacados con drones este martes mientras navegaban a unas 30 millas náuticas al oeste del terminal de exportación ruso de Novorossíisk, en el Mar Negro, sin que se causaran daños mayores o heridos, informó el diario griego Kathimerini.

Se trata de los buques ‘Delta Harmony’ y ‘Matilda’, pertenecientes a las empresas navieras griegas ‘Delta Tankers’ y ‘Thenamaris’, que fueron atacados mientras esperaban cargar petróleo de dos empresas kazajas.

El ‘Delta Harmony’ fue atacado por drones -no está claro si estos eran aéreos o marinos o una combinación de ambos-, lo que provocó un incendio en el buque que fue extinguido rápidamente por la tripulación, según Kathimerini.

Actualmente, el petrolero, bajo bandera liberiana, sigue navegando de forma autónoma hacia el sur.

Sobre el ‘Matilda’, fletado por una filial de la petrolera estatal kazaja KazMunayGas, la compañía aseguró hoy en Telegram que el petrolero fue atacado por un dron ucraniano, causando una explosión sin que se declarara un incendio.

La empresa indicó que «no hay víctimas entre la tripulación» y «el buque mantiene su capacidad de navegación» y no se observan graves daños en su estructura.

Según Kathimerini, hay informes de que un segundo buque de ‘Delta Tankers’, el ‘Delta Supreme’, también fue alcanzado por el ataque de drones.

La empresa con base en Atenas no confirmó este segundo ataque alegando que actualmente «están tratando de lidiar con la situación» tras ser contactada por EFE.

En Novorossíisk se encuentra la terminal del Consorcio del Oleoducto del Caspio, una iniciativa internacional que reúne a grandes compañías de Kazajistán, EEUU, Rusia y varios países europeos y que transporta petróleo desde el oeste de Kazajistán hasta la costa rusa para su carga y envío al mercado.

Se trata del cuarto ataque contra el consorcio, anteriormente siendo objetivos la estación de bombeo Kropótkinskaya y las oficinas en Novorosíisk.

El pasado 29 de noviembre, un dron marino impactó contra una terminal de carga marítima en Novorossíisk, en el mar Negro, provocando «considerables daños a la terminal de carga VPU-2» y pérdidas de entre 70 y 100 millones de dólares a Kazajistán.

El consorcio acusó entonces a Ucrania de «atentar contra los intereses de los países participantes». EFE

