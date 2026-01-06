Dos policías muertos y dos más heridos en ataque en el departamento colombiano de Caquetá

1 minuto

Bogotá, 5 ene (EFE).- Dos policías muertos y dos más heridos dejó este lunes un ataque a tiros perpetrado por desconocidos en la localidad colombiana de Cartagena del Chairá, en el sureño departamento del Caquetá, informó la institución.

Las víctimas fueron el subintendente Luis Alfonso Flórez, de 33 años, y el patrullero Rusbel Alfredo Lesmes, de 26, dijo el director de la Policía, general William Rincón, en su cuenta de X.

Rincón manifestó que el «cobarde asesinato» de los dos policías fue perpetrado «mientras cumplían con su deber constitucional de proteger a los colombianos» en el Caquetá, donde operan principalmente varias disidencias de la antigua guerrilla de las FARC.

«Fueron atacados vilmente con ráfagas de fusil y a traición, en un acto demencial en el que dos policías más resultaron heridos», agregó.

En la madrugada del pasado 1 de enero otro policía, el subintendente Jeferson Orlando Fernández, fue asesinado en Villavicencio, capital del departamento del Meta (centro) cuando «atendía un procedimiento» durante la celebración del Año Nuevo. EFE

joc/sbb