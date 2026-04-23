Dos provincias de Argentina se pelean por uno de los mayores proyectos de cobre del mundo

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Buenos Aires, 22 abr (EFE).- Las provincias argentinas de La Rioja y San Juan protagonizan una creciente controversia por Vicuña, que se perfila como uno de los mayores proyectos de cobre del mundo y que, incluso, se extiende por territorio de Chile.

«Los recursos que están en el subsuelo sanjuanino son de los sanjuaninos y los vamos a defender», advirtió este miércoles el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, a través de la red social X.

Si bien el enorme proyecto Vicuña, propiedad de la canadiense Lundin Mining y la australiana BHP, se extiende en territorio de San Juan (oeste de Argentina), la vecina provincia de La Rioja (noroeste) reclama que la empresa le presente un estudio ambiental por el potencial impacto dentro de su jurisdicción al estar tan cerca -poco más de un kilómetro- de la futura mina.

El Gobierno de La Rioja demandó a Vicuña Corp en la Justicia provincial, que el viernes último suspendió las actividades relacionadas al proyecto minero en territorio riojano.

La decisión judicial incluye la prohibición de utilizar una carretera de acceso a diversas partes del proyecto hasta tanto la empresa presente ante el Gobierno de La Rioja una declaración de impacto ambiental.

«El conflicto es con la empresa, pero la provincia de San Juan debe tener un gesto de generosidad», dijo el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, en declaraciones a la emisora AM750, en las que cuestionó, por otra parte, el modo en que fueron fijados los límites entre las dos provincias hace décadas.

Orrego dijo tener «respeto por La Rioja», pero sostuvo que no pueden darse «debates sin sustento jurídico» tras asegurar que «la jurisdicción de San Juan» sobre el proyecto «es legal».

Días atrás, el gerente para Argentina de Vicuña Corp, José Morea, dijo al canal Telesol que la empresa ha presentado en 2025 ante La Rioja una actualización del permiso ambiental por el uso del camino, pero no por el proyecto minero en sí, que se encuentra en San Juan.

Vicuña Corp es una asociación participada en partes iguales por Lundin Mining y BHP para desarrollar en forma conjunta e integrada los proyectos Filo del Sol y Josemaría.

Ambos se ubican en San Juan, aunque una parte de Filo del Sol se extiende también por territorio de la región chilena de Atacama.

En conjunto, Vicuña se ubica entre los diez primeros distritos en recursos minerales de cobre del mundo, y contiene además oro y plata.

En marzo pasado, el Gobierno de San Juan aprobó de manera conjunta la primera y la segunda actualizaciones del Informe de impacto ambiental para la etapa de explotación de Josemaría.

Un mes antes, en febrero último, el presidente argentino, Javier Milei, recibió la visita del director ejecutivo de Vicuña Corp, Ron Hochstein, y de José Morea, quienes ratificaron que se prevé para Vicuña una inversión por 7.000 millones de dólares hasta 2030, para cuando se proyecta la obtención del primer concentrado de cobre de la mina. EFE

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