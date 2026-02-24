Dos puertos cercanos al Canal de Panamá están parados en medio de transición de operador

Ciudad de Panamá, 24 feb (EFE).- Los puertos de Balboa (Pacífico) y Cristóbal (Atlántico), situados cerca del Canal de Panamá, están paralizados en medio de la transición del operador tras la salida del conglomerado chino CK Hutchison a causa de la anulación de la concesión por un fallo judicial.

Ahora se desarrolla «un proceso de revisión e inspección de todos los equipos» de Balboa, el segundo puerto con mayor movimiento de contenedores de Panamá, y Cristóbal, el quinto, cuya operación transitoria asumieron en la noche del lunes APM Terminals, filial de la danesa Maersk, y Terminal Investment Limited (TiL), el brazo de terminales de la Mediterranean Shipping Company (MSC).

«Vamos a seguir haciendo este audito, este inventario, esta inspección (…) en un tiempo relativamente corto vamos a poder ir retomando la operación portuaria», dijo en declaraciones a medios locales el ministro de Asuntos del Canal, José Ramón Icaza.

El Gobierno de Panamá tomó el lunes el control de Balboa y Cristóbal tras la publicación en la gaceta oficial del fallo del Supremo del pasado 29 de enero que anuló la concesión a la empresa Panama Ports Company (PPC), filial de CK Hutchison, y entregó la operación transitoria de ambos, por un plazo de hasta 18 meses, a APM Terminals y TiL.

Icaza sostuvo este martes que se escogió a APM Terminal porque más del 80 % de los contenedores que se mueven en Balboa son de Maersk y a TiL porque el más del 90 % de la carga que pasa por Cristóbal es de MSC, y la idea es mantener la cadena de suministros intacta.

APM Terminal es considerado el cuarto operador portuario más grande del mundo y TiL el séptimo, resaltó el responsable panameño.

Los puertos de Balboa y Cristóbal son dos de los cinco que hay en torno al paso navegable y en 2025 movieron 2,67 millones y 1,21 millones de contenedores, respectivamente, lo que en conjunto representa el 38 % del total del sistema portuario panameño.

Se inicia el proceso de migración tecnológica

APM Terminals trabaja en la instalación de un nuevo sistema operativo, el Navis N4, en el puerto de Balboa «para retomar el movimiento de contenedores con el menor impacto posible», dijo la empresa en un comunicado.

El equipo de la filial de Maersk hace además un «inventario y evaluación de grúas, equipos y sistemas para identificar los problemas existentes en la terminal, y definir el plan de operación, mantenimiento y adecuaciones de corto plazo».

El CEO de APM Terminals Panamá, Marliz Bermudez, afirmó que se trata de un proceso en el que hay que «trabajar con rapidez y precisión para que el puerto pueda retomar su actividad de manera progresiva, una vez concluya la instalación del sistema, entre otras tareas operativas de auditoría, capacitación y verificación».

«En esta fase inicial de estabilización, nuestra responsabilidad es garantizar que Panamá mantenga la continuidad y la confiabilidad de su hub logístico, así como proteger la carga y la seguridad de las personas», añadió Bermudez. EFE

