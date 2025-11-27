Drones, grúas y voluntarios sostienen la esperanza en un Hong Kong azotado por la tragedia

Mar Sánchez-Cascado

Hong Kong, 27 nov (EFE).- En un clima de angustia sostenida, familias y residentes de la urbanización hongkonesa Wang Fuk Court aguardaban este jueves novedades sobre sus vecinos y allegados atrapados en los bloques que ardieron la víspera, un incendio que deja más de 50 muertos y cerca de 300 desaparecidos, en la peor tragedia por fuego registrada en la ciudad en décadas.

En el distrito de Tai Po, el olor a plástico quemado continúa impregnando el aire, apenas roto por el zumbido de los drones térmicos, el chirriar de las grúas y los sollozos a pesar de que algunos los tratan de contener.

Frente a uno de los centros de acogida, un anciano con bastón y mascarilla sostenía dos fotografías impresas de su nieta de seis meses y la abuela de la pequeña, desaparecidas en uno de los bloques afectados.

“He recorrido todos los hospitales, nada”, relató con voz temblorosa. “Registré sus datos como pidió la policía. Solo pido que estén vivas en algún sitio”. La voz se le quebró al añadir: “Me destroza pensar que la niña lleva más de 40 horas sin comer”.

Piso por piso

“Seguimos llamando piso por piso. Si alguien contesta, vamos corriendo”, explicó a EFE un bombero con el rostro aún tiznado que pidió no ser identificado.

El único rescate con vida del jueves fue el de un hombre mayor evacuado desde la azotea al quedar la escalera inutilizada.

Poco después, un policía confirmó a EFE que “ya no se prevé localizar a más personas con vida ni que nadie pueda salir por sus propios medios”.

El Departamento de Bomberos mantiene desplegados 1.250 efectivos, ocho plataformas aéreas, cuatro drones con cámaras térmicas, once líneas de mangueras y 26 equipos que registran puerta por puerta.

“Las temperaturas superaron los 300 grados y los andamios exteriores se balanceaban; en cualquier momento pueden caer”, señaló otro integrante del operativo.

El superintendente jefe, Wong Chi-keung, indicó por la tarde que en los cuatro bloques donde el incendio está “prácticamente controlado” ya no se registran personas pendientes de rescate, aunque persisten focos activos y columnas de humo en plantas altas.

En el centro comunitario Kwong Fuk, decenas de familiares aguardaban turno para consultar las fotografías de los 55 cuerpos ya identificados.

Una portavoz de la Cruz Roja explicó a EFE que se han habilitado ocho centros de acogida, por cada uno de los cuales pasan unas 200 personas, aunque muchas rotan constantemente entre hospitales, comisarías y el perímetro del incendio buscando información.

Despliegue de solidaridad

Se ha registrado un monumental despliegue de solidaridad: grandes empresas han entregado cargamentos de agua, baterías portátiles, mantas térmicas, mascarillas y raciones listas para consumir.

Varias compañías de transporte ofrecieron vehículos y personal para movilizar suministros, mientras que firmas del sector sanitario donaron material de urgencias, respiradores portátiles y equipos para atención psicológica.

Centros comerciales y hoteles abrieron salas para el descanso de rescatistas y familiares, y miles de ciudadanos acudieron a hospitales a donar sangre, hasta el punto de que el Banco de Sangre pidió escalonar las visitas por saturación.

Un técnico de apoyo psicológico destacó que la aplicación Hong Fuk Court Safety Report, creada en apenas media hora por un programador local, supera ya los 170 millones de consultas.

Tras los intentos de sabotaje con datos falsos, seis voluntarios verifican manualmente cada reporte antes de actualizar el mapa de personas a salvo en verde, o pendientes de rescate en rojo.

«Acelerantes inusuales»

El secretario de Seguridad, Chris Tang Ping-keung, admitió que “las láminas plásticas del revestimiento exterior y las placas de espuma aislante adheridas a las ventanas actuaron como acelerantes inusuales y no cumplen la normativa vigente”.

Horas después, la Policía detuvo a tres directivos y consultores de la empresa responsable de las obras de las reformas como sospechosos de homicidio involuntario.

Junto a una escuela habilitada para recibir recursos, una residente observaba en silencio las fachadas ennegrecidas. “Me avisó mi madre desde China continental mientras trabajaba. Cuando llegué ya no me dejaron pasar. Mi casa está consumida por las llamas. Lo peor es que aquí vive mucha gente mayor con movilidad reducida y muchos no pudieron bajar a tiempo”, lamentó.

Sobre las detenciones, suspiró: “¿De qué sirve ahora? Se sabe que hay antecedentes y además todavía hay decenas de vidas en juego”.

Una trabajadora doméstica indonesia lloraba abrazada a una amiga por la muerte de una compañera. En los centros de acogida, una psicóloga resumía: “Más que mantas, agua o comida, necesitan a alguien que les acompañe cuando tengan que reconocer a sus seres queridos”.

Al caer la noche, los focos de las grúas iluminan las fachadas calcinadas. Las familias, teléfono en mano, siguen esperando una llamada que, para muchos, ya nunca llegará. EFE

