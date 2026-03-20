Drones sobrevolaron la base militar en Washington donde viven Marco Rubio y Pete Hegseth

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Washington, 20 mar (EFE).- Funcionarios de Estados Unidos han detectado esta semana drones no identificados sobrevolando Fort McNair, la base militar en Washington en la que viven el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, un incidente que llevó a pensar en la posibilidad de su traslado.

Las Fuerzas Armadas estadounidense están investigando si el suceso está ligado de alguna manera a las posibles amenazas que planean sobre el país, y en especial su capital, tras los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán que han obligado a incrementar el nivel de alerta en materia de seguridad, según informa este viernes The Washington Post.

La investigación llevada a cabo por el periódico estadounidense describió que se detectaron varios drones en una sola noche, lo que provocó que se aumentaran las medidas de seguridad y que se celebrara una reunión de urgencia en la Casa Blanca para analizar cómo responder, según explicaron varios funcionarios consultados por el rotativo.

La Casa Blanca llegó a plantearse la posibilidad de trasladar a Rubio y Hegseth, que residen en esta base en Washington, aunque finalmente descartó esa opción.

«Estamos al tanto de los avistamientos de drones reportados cerca de Fort McNair y sus alrededores. Estamos colaborando con las fuerzas del orden y otras agencias para monitorear e investigar dichos avistamientos», declaró un portavoz de la base en un comunicado remitido a la cadena Fox.

Este martes el Departamento de Estado ordenó a todas las misiones diplomáticas estadounidenses en todo el mundo que realizaran «de inmediato» evaluaciones de seguridad por el aumento del riesgo que implica la guerra contra Irán. EFE

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