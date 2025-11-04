Drones ucranianos atacan refinería en la región rusa de Bashkortostán

2 minutos

Moscú, 4 nov (EFE).- Ucrania atacó hoy con drones una refinería de la región rusa de Bashkortostán, donde causó daños a los sistemas de purificación de agua de la instalación, según informaron las autoridades locales.

«El complejo industrial de Sterlitamak fue objeto de un ataque terrorista con dos drones. Las fuerzas del Ministerio de Defensa y los servicios de seguridad de la empresa derribaron ambos drones. Los restos cayeron en un taller auxiliar de la zona industrial», escribió en Telegram el gobernador de la región, Radi Jabírov.

A su vez, el jefe de la Administración de Sterlitamak, Emil Shaimardánov, informó en Telegram de una explosión en el taller de purificación de agua de la refinería.

«Tuvo lugar el derrumbe parcial del taller. En el taller trabajaban cinco personas. Según datos previos no hubo víctimas», añadió.

Señaló que los servicios de emergencias y él mismo acudieron al lugar de los hechos y llamó a la población a no dejarse llevar por el pánico y no confiar en las informaciones no oficiales.

Según Jabírov, la empresa trabaja con normalidad tras el incidente.

El Ministerio de Defensa de Rusia señaló en Telegram que durante la pasada noche Ucrania lanzó 85 drones de ala fija contra objetivos en ocho regiones rusas y aseveró que todos habían sido inteceptados y derribados.

El grueso de los ataques correspondió a la región de Voronezh, con 40 drones, seguida de Nizhni Nóvgorod, con 20, y Bélgorod, con 10.

Los restantes ataques afectaron a las regiones de Kursk, Lípetsk, Volgogrado, Bashkortosán y Sarátov.

Desde hace varios meses Ucrania ha intensificado los ataques contra la infraestructura crítica rusa, lo cual ha obligado a Moscú a aprobar un proyecto de ley que prevé el llamado de reservistas para proteger estas instalaciones.

Aunque esta normativa aún no ha sido firmada por el presidente ruso, Vladímir Putin, algunas regiones ya comenzaron a crear unidades de reservistas, que pasarán una preparación militar intensiva y se sumarán a la defensa antiaérea rusa. EFE

mos/ah