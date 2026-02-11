Ecologistas dicen «basta» a la competitividad como coartada para «contaminar como siempre»

Bruselas, 11 feb (EFE).- La Oficina Europea del Medioambiente, que reúne a más de 180 organizaciones, denunció hoy que la UE utilice la competitividad como «coartada» para debilitar las normas medioambientales, climáticas y sanitarias, cuando el verdadero «lastre» económico es el coste energético, la dependencia de los combustibles fósiles y la falta de inversión en tecnologías verdes.

«El impulso para revertir protecciones climáticas, medioambientales y sanitarias bajo la bandera de la ‘simplificación’ corre el riesgo de profundizar -no de resolver- las crisis económicas y sociales de Europa», señaló esa organización ecologista en un comunicado, difundido la víspera de la cumbre que reunirá a los líderes de las instituciones y países de la UE en un castillo en Bélgica para debatir competitividad.

Denuncian que el amplio ejercicio de simplificación burocrática en el que está inmersa la Comisión Europea «se basa en supuestos erróneos más que en pruebas».

«Las normas ambientales sólidas han proporcionado históricamente seguridad jurídica, han impulsado la innovación y han recompensado a quienes se adelantan», agregó la ONG, que citó como ejemplo el caso de Suecia, un país con «un sector tecnológico más del doble de productivo que la media de la UE, que prospera bajo algunos de los estándares ambientales y laborales más estrictos de Europa».

Según la Oficina Europea del Medioambiente, «los verdaderos lastres de la industria europea son los altos costes energéticos, la dependencia de las importaciones de combustibles fósiles y el retraso en la inversión en tecnologías preparadas para el futuro».

Esa plataforma subrayó que, mientras que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, asegura que la simplificación puede generar «15.000 millones de euros anuales en ahorro administrativo», la «mala aplicación de las leyes ambientales existentes ya cuesta a Europa 180.000 millones de euros al año».

«La desregulación traslada silenciosamente los costes a los ciudadanos. Debilitar las protecciones ambientales, sanitarias y climáticas no simplifica la vida; transfiere la carga de los contaminadores a los hogares, los sistemas públicos de salud, las comunidades y los contribuyentes», lamentó la organización. EFE

