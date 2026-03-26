Ecuador decomisa unas 1,34 toneladas de cocaína que tenía como destino final Egipto

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Quito, 26 mar (EFE).- La Policía ecuatoriana decomisó unas 1,34 toneladas de clorhidrato de cocaína que tenía como destino final Egipto y que estaba en un puerto de la provincia costera del Guayas, una de las más afectadas por la violencia en la nación andina.

El ministro del Interior, John Reimberg, informó este jueves de que la Policía intervino en el puerto de Posorja un contenedor con un producto declarado como «biodegradable vegetable» y en cuyo interior había clorhidrato de cocaína.

Decomisaron aproximadamente 1,34 toneladas de droga, equivalentes a más de 13,4 millones de dosis, con un valor estimado de más de 62,8 millones de dólares en el mercado europeo y 40 millones de dólares en el mercado estadounidense, indicó.

El decomiso se logró gracias al perfilamiento técnico, alertas caninas y análisis del Laboratorio de Criminalística, que confirmó la presencia de droga, indicó la Policía.

Ecuador está considerado como el tercer país del mundo que más drogas decomisa tras Colombia y Estados Unidos, con 200 toneladas anuales en 2021 y un récord histórico de cerca de 300 toneladas en 2024.

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, y con varios puertos en sus costas, como el de Guayaquil, y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica. EFE

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