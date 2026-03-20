Ecuador desarticula red de blanqueo vinculada a Los Choneros y liderada por estadounidense

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Guayaquil (Ecuador), 20 mar (EFE).- La Policía ecuatoriana desarticuló este viernes una red de lavado de dinero que movió 1.700 millones de dólares en el sistema financiero en ocho años, que estaba presuntamente liderada por un ciudadano estadounidense y que tenía supuestos vínculos con Los Choneros, el grupo criminal más antiguo del país.

Once personas fueron detenidas durante la madrugada en las provincias de Pichincha, Guayas y Los Ríos, estas dos últimas bajo un toque de queda nocturno que, de acuerdo al ministro del Interior, John Reimberg, fue «importante» para llevar a cabo el operativo, ya que los sospechosos habrían estado moviéndose por estas zonas.

Reimberg señaló que la red estaba liderada por el estadounidense Richard V., quien no fue detenido porque no está en Ecuador, pero que con su círculo familiar construyó «un entramado societario en actividades de transporte, alimentación, seguridad privada, entre otros» para blanquear dinero.

Estas empresas habrían sido de papel, «para dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilícito», según añadió la cartera de Interior en un comunicado.

De este esquema empresarial formaban parte las compañías Provisión de Alimentos S.A. y Lafattoria S.A., esta última con contratos con el servicio nacional de prisiones y que, de acuerdo al ministro, era «utilizada para recibir depósitos en efectivo por cientos de millones de dólares», que también llegaban a las cuentas bancarias de sus empleados.

Quienes depositaban este dinero, agregó Reimberg, eran «personas que tenían antecedentes por asesinatos» y otros delitos.

El ministro también indicó que dentro de la organización está la compañía QueenWater S.A., manejada por Mariela Peñarrieta, esposa de José Adolfo Macías Villamar alias Fito, el líder de Los Choneros que fue extraditado el año pasado a Estados Unidos. Ella se encuentra prófuga.

Además, señaló que también habría vínculos con el círculo familiar de Azhael Roldán, hijo de Junio Roldán, la mano derecha de Fito en Los Choneros y cabecilla de la facción Los Águilas hasta cuando fue asesinado en 2023 en Colombia.

Dentro de los detenidos está un policía activo que «era parte fundamental de la estructura», de acuerdo al ministro.

Reimberg calificó a este operativo como el mayor golpe a la economía criminal de Los Choneros y dijo harán las solicitudes correspondientes para que los investigados en este caso que no están en Ecuador sean enviados al país para enfrentar a la Justicia. EFE

cbs/sbb