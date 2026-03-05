Ecuador expulsa al embajador de Cuba y a toda la misión diplomática

El gobierno de Ecuador expulsó el miércoles al embajador de Cuba en Quito, Basilio Gutiérrez, y le dio un plazo de 48 horas para abandonar el país junto a toda su misión diplomática, informó la cancillería.

El presidente ecuatoriano Daniel Noboa es un estrecho aliado en la región del mandatario estadounidense Donald Trump, cuyo gobierno endurece las medidas de bloqueo contra la isla comunista. La víspera, Ecuador ordenó terminar las funciones del embajador José María Borja en La Habana.

Sin detallar razones, la cancillería ecuatoriana declaró persona «non grata» a Gutiérrez y concedió «un plazo de 48 horas (…) para que el embajador y todos los funcionarios de esa Misión Diplomática abandonen el territorio nacional», según un comunicado.

La cancillería cubana calificó la decisión como un «acto inamistoso y sin precedentes, que daña significativamente las históricas relaciones» entre los dos países.

En Quito una veintena de personas llegó hasta la sede de la embajada con flores, carteles y banderas para rechazar la decisión del gobierno ecuatoriano.

«Esto me causó una enorme indignación, vergüenza», dijo a la AFP María Augusta Calle, exembajadora de Ecuador en Cuba.

El abogado de 51 años Vladimir Paguay opinó que Noboa «está siguiendo lineamientos del gobierno norteamericano».

La expulsión ocurre a días de la reunión que tendrá Trump con los gobernantes de Argentina, Paraguay, Bolivia, El Salvador, Ecuador y Honduras en Miami el 7 de marzo.

Un periodista de la AFP observó a varios militares fuertemente armados y policías caminar por los exteriores de la embajada cubana en Quito.

Según el comunicado, Ecuador ampara su decisión en la Convención de Viena, que le permite a un Estado declarar persona non grata a un miembro del personal diplomático en «cualquier momento y sin tener que exponer los motivos de su decisión».

Para Cuba «no parece casual que (la medida) haya sido tomada en un contexto caracterizado por el reforzamiento de la agresión de los Estados Unidos contra Cuba y de las fuertes presiones del gobierno de ese país a terceros Estados para que se sumen a esa política», señaló la cancillería en un comunicado.

Noboa publicó un corto video en X en el que se observa a un hombre en la terraza del edificio donde funciona la embajada quemando papeles.

«Parrillada de papeles», escribió en mandatario sin dar más detalles.

La relación entre Washington y Quito se ha afianzado desde 2023, cuando Noboa asumió el poder. Ambos países sostienen cooperación en materia de seguridad e inteligencia para la lucha contra el narcotráfico.

Trump dijo a finales de febrero que estudia una «toma de control amistosa» de Cuba al tiempo que impone desde inicios de año un bloqueo energético a la isla comunista, ubicada a solo 150 kilómetros de la costa de Florida.

Washington considera a Cuba una «amenaza excepcional» para la seguridad nacional estadounidense.

