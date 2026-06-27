Ecuador habilita nueve centros de acopio para enviar ayuda humanitaria a Venezuela

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Guayaquil (Ecuador), 27 jun (EFE).- El Gobierno ecuatoriano anunció este sábado que habilitará desde el domingo nueve centros de acopio en varias universidades del país para recolectar la ayuda humanitaria que posteriormente enviará para las víctimas de los terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 que azotaron el miércoles a Venezuela.

De acuerdo con el Ejecutivo, la iniciativa es el resultado de gestiones entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana y la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) de Ecuador y las autoridades venezolanas.

Esto permitirá canalizar de manera organizada la ayuda humanitaria proveniente de las donaciones de la ciudadanía, instituciones públicas, empresas privadas y organizaciones sociales, mediante un proceso que garantice la adecuada recepción, clasificación y gestión eficiente de los recursos para su entrega oportuna a la población afectada, según señaló la Presidencia en un comunicado.

Los centros estarán ubicados en universidades de las provincias costeras de Guayas, cuya capital es Guayaquil; Manabí, El Oro y Santa Elena; en las andinas Pichincha, cuya capital es Quito; Chimborazo y Azuay, y en la delegación de la SNGR de la provincia amazónica de Pastaza.

En esos lugares se receptará agua potable embotellada, carpas familiares, colchones, productos de limpieza, toallas, pañales desechables, implementos de cocina, platos y vasos de plástico o de acero inoxidable y otros.

De manera paralela, la comunidad venezolana en Ecuador también está recolectando víveres y otros productos para enviar hacia el país caribeño.

Lo que se recolecte en los centros habilitados por el Gobierno se suma a los 108 bomberos de Quito y Guayaquil que ya están trabajando en labores de búsqueda y rescate de personas en Venezuela, país con el que Ecuador tiene rotas las relaciones diplomáticas desde 2024.

La Cancillería aseguró el jueves que no tenía reportes oficiales de personas afectadas por los terremotos, aunque repatrió el viernes a tres ciudadanos que estaban en «situación vulnerable», quienes llegaron al país en un avión militar que llevó a los primeros rescatistas hasta Venezuela. EFE

cbs/cpy