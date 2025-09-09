The Swiss voice in the world since 1935

Ecuador halla posible fraude fiscal de 200 millones dólares por parte de 1.600 sociedades

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Quito, 9 sep (EFE).- El estatal Servicio de Rentas Internas (SRI) de Ecuador informó este martes de que detectó un aparente nuevo esquema de fraude fiscal, que alcanzaría los 200 millones de dólares por parte de 1.600 sociedades que habrían declarado ingresos considerablemente inferiores a los registrados en la facturación electrónica.

El sistema de verificación de la administración tributaría descubrió que las empresas, en sus declaraciones de Impuesto a la Renta (IR) del período fiscal 2024, aparentemente ingresaron un máximo de 5.000 dólares, cuando en realidad realizaron transacciones entre los 100.000 y los 12 millones de dólares.

«Esto evidencia una intención de aparentar formalidad para pasar desapercibidos y reducir de manera indebida el pago de sus impuestos», explicó el SRI en un comunicado.

El director general del SRI, Damián Larco, detalló que la administración dispone de sistemas de control y cruces de información que permiten detectar automáticamente incongruencias entre lo declarado y lo facturado.

Las entidades involucradas fueron notificadas para que revisen y rectifiquen sus declaraciones aportando «cifras reales», indicó el SRI al avanzar que, en caso de no hacerlo, se incluirá el pago del impuesto omitido, los intereses respectivos y un recargo del 20 % sobre el valor determinado.

En el escrito, el SRI pidió a los contribuyentes actuar con transparencia y declarar de manera correcta sus obligaciones tributarias.

«El combate al fraude es una prioridad para el SRI», enfatizó Larco, reiterando el compromiso institucional de fortalecer el control tributario y garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de todos los contribuyentes. EFE

af/sm/gad

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR