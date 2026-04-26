Ecuador impide el ingreso de una ciudadana peruana denunciada en su país desde 2019

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Quito, 26 abr (EFE).- La Subsecretaría de Migración, a través de la Unidad de Control Migratorio de Rumichaca (frontera con Colombia), no admitió en Ecuador a una ciudadana peruana tras detectar inconsistencias durante la entrevista migratoria y comprobar que tenía denuncias en su contra en Perú desde 2019.

El Ministerio del Interior informó este domingo de que, como resultado de la verificación de antecedentes y el cruce de información interinstitucional, se identificó que la ciudadana registraba denuncias por fraude informático (Lima, 2024).

Además, delito contra la vida, el cuerpo y la salud-lesiones (2021) y agresión física-falta contra la persona (Iquitos, 2019).

La ciudadana fue puesta a órdenes de las autoridades competentes para el debido proceso. EFE

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