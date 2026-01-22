Ecuador impone a Colombia un arancel de 30% por falta de cooperación en la lucha contra el narco

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció el miércoles que impondrá un arancel de 30% a las importaciones de Colombia ante lo que considera falta de apoyo en la lucha contra la violencia del narcotráfico en la frontera común.

Ambos países comparten una línea fronteriza de 600 km que se extiende desde el Pacífico hasta la selva de la Amazonía, donde operan guerrillas colombianas y organizaciones dedicadas al tráfico de drogas y armas y a la minería ilegal.

«Nuestros militares siguen enfrentando a grupos criminales atados al narcotráfico en la frontera sin cooperación alguna», dijo en la red social X Noboa, quien participa en Davos en el Foro Económico Mundial.

El arancel entrará en vigor en febrero y es una respuesta de Ecuador «ante la falta de reciprocidad y acciones firmes» por parte del gobierno del izquerdista Gustavo Petro contra el crimen, agregó Noboa.

«Responderemos a las palabras expresadas hoy por el presidente Novoa (sic) de acuerdo a los principios de reciprocidad», dijo Petro en X, sin dar más detalles.

«Hemos incautado más de 200 toneladas de cocaína en la frontera con Ecuador, hemos hecho centenares de combates (…) La colaboración con las fuerzas militares con Ecuador es estrecha», agregó Petro.

– Un asesinato cada hora –

Según Noboa, Ecuador mantiene «un déficit comercial que supera los 1.000 millones de dólares anuales» con Colombia.

Colombia exporta hacia Ecuador principalmente energía eléctrica, medicamentos, vehículos, productos cosméticos y plásticos, según la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) de Colombia.

Colombia proveé entre el 8% y el 10% de la energía de Ecuador, según el Ministerio de Energía colombiano.

Es el principal socio comercial de Ecuador dentro de la Comunidad Andina, que incluye a Bolivia y Perú. En 2024, las ventas ecuatorianas fueron por unos 850 millones de dólares y las compras por 2.112 millones, de acuerdo con el Banco Central ecuatoriano.

Noboa, en el poder desde noviembre de 2023, le declaró la guerra a más de una veintena de grupos criminales, que en su cruenta disputa por el poder han transformado la antes tranquila nación en la más violenta de la región.

Registra 52 asesinatos por cada 100.000 habitantes en 2025, uno cada hora, según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado.

Ecuador está ubicado entre Colombia (norte) y Perú (sur), los mayores productores de cocaína del mundo. Por su territorio circula un 70% de esa droga hacia mercados de Estados Unidos, Europa y Oceanía.

– Frontera porosa –

En diciembre pasado, el gobierno ecuatoriano dejó habilitados solo un paso fronterizo con Colombia (Rumichaca) y otro con Perú (Huaquillas) por «razones de seguridad nacional».

Las fronteras ecuatorianas con ríos y áreas selváticas son permeables y con un sinnúmero de pasos ilegales utilizados para el contrabando.

En el último año, Colombia capturó a varios capos del narco ecuatorianos y los mandó de vuelta al país vecino. Bogotá sospecha que implicados en el magnificidio del senador Miguel Uribe están en Ecuador y han pedido colaboración a Quito.

Noboa y Petro, con posturas ideológicas contrarias, no son cercanos. El colombiano defiende a la oposición correísta y pide la liberación del exvicepresidente izquierdista Jorge Glas, encarcelado por corrupción.

