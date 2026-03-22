Ecuador incauta más de 2,9 toneladas de droga en altamar en coordinación con EE.UU.

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(Actualización con una tercera operación contra el narcotráfico)

Quito, 21 mar (EFE).- Las Fuerzas Armadas de Ecuador y la Policía Nacional, en colaboración con Estados Unidos, detuvieron al menos a once personas e incautaron cerca de 2,9 toneladas de droga, en tres operaciones realizadas en alta mar, en un nuevo golpe contra las redes del narcotráfico, informó este sábado el Ministerio de Defensa y el cuerpo policial.

Las acciones fueron ejecutadas en coordinación entre la Armada de Ecuador, la Policía Nacional, la Guardia Costera estadounidense y la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

En una primera operación, realizada en aguas internacionales a 263 millas náuticas (487 kilómetros) al sureste de las islas Galápagos, se incautaron en torno a 1,9 toneladas de droga y se detuvo a dos ciudadanos ecuatorianos.

En una segunda intervención, desarrollada dentro de la zona económica exclusiva a 154 millas náuticas (285 kilómetros) al oeste de la provincia costera de Santa Elena, las autoridades incautaron 56 kilogramos de droga y detuvieron a otros tres ecuatorianos.

Según las Fuerzas Armadas, estas operaciones representan un fuerte impacto a las economías del narcotráfico, ya que el cargamento decomisado tendría un valor estimado de unos 50 millones de dólares en el mercado estadounidense y cerca de 70 millones en el europeo.

Por último, en una tercera intervención, la Policía Nacional y la DEA interceptaron a 180 millas náuticas de la ciudad costera de Manta (333 kilómetros) tres lanchas que transportaban cerca de una tonelada de droga en dobles fondos.

Este operativo se saldó, según detalló la Policía Nacional, con un total de seis detenidos.

Las tres operaciones se llevaron a cabo en menos de veinticuatro horas.

Las autoridades destacaron que estas acciones «representan un duro golpe a las economías del narcotráfico» y que el mar ecuatoriano «ya no es ruta para las mafias». EFE

af/sbb