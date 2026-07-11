The Swiss voice in the world since 1935
Feed personalizado

Inicie sesión para añadir temas a su contenido personalizado.

Inscríbase ahora
Lista de favoritos

Inicie sesión para añadir artículos a su lista.

Inscríbase ahora
Democracia suiza
Guerras de información
Democracia digital
Elecciones globales
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Ecuador incauta media tonelada de droga y detiene a una persona en frontera con Colombia

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Quito, 11 jul (EFE).- La Policía Nacional de Ecuador incautó más de media tonelada de marihuana durante un operativo realizado en la provincia costera de Esmeraldas, fronteriza con Colombia, en el que además fue detenida una persona presuntamente vinculada con el delito de tráfico de drogas.

Según detalló este sábado el Ministerio del Interior, la intervención se ejecutó dentro del operativo ‘Cero Impunidad-22374’, impulsado por la policía como parte de las acciones contra el narcotráfico.

Como resultado del mismo, los agentes incautaron 502,29 kilogramos de marihuana, además de un vehículo y un teléfono celular que presuntamente eran utilizados para la actividad ilícita.

La persona detenida quedó a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes.

Ecuador está considerado como el tercer país del mundo que más drogas decomisa tras Colombia y Estados Unidos, con 200 toneladas anuales desde 2021 y un récord histórico de cerca de 300 toneladas en 2024.

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína; con puertos en sus costas, como el de Guayaquil; y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica. EFE

af/nvm

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR