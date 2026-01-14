Ecuador iniciará la recopilación de datos para su primer Registro Nacional Agropecuario

Quito, 14 ene (EFE).- El Gobierno ecuatoriano realizará por primera vez en la historia el Registro Nacional Agropecuario (Renagro), una iniciativa que permitirá recopilar la información de agricultores y ganaderos para saber qué, cómo, con qué y en dónde se producen en el Ecuador rural.

Aproximadamente 3.000 brigadistas comenzarán a recorrer el país desde los primeros días de febrero, informó este miércoles el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGP), que levantará la información, en cooperación con la Agencia Francesa para el Desarrollo (AFD).

La ejecución del Renagro contempla el levantamiento y la difusión de información agropecuaria; la actualización continua de datos, que incluye el mapa nacional de cobertura y uso del suelo; y la renovación tecnológica de los sistemas donde se procesará y almacenará la información.

Los resultados del Renagro permitirán fortalecer el sistema de información agropecuaria nacional a través de la creación de un registro integral de personas productoras a escala nacional, con lo cual se generará estudios especializados y una gestión eficiente de la política pública agropecuaria basada en conocimiento y evidencia.

Entre los beneficios del levantamiento de información figuran aportar a la generación de política pública especializada, ordenar la provisión de servicios gubernamentales y proveer de información base para los municipios y parroquias, data para la investigación en la academia y para fortalecer el Sistema de Información Pública Agropecuaria (SIPA).

Los datos que levante el registro serán un aporte esencial para el comercio exterior y las exportaciones del país, «cumpliendo altos estándares de mercados internacionales que exigen trazabilidad y cumplimiento de normas sanitarias y laborales», indicó el MAGP en un comunicado.

Renagro es una herramienta clave que aportará a la entrega de datos precisos y confiables orientados al desarrollo sostenible del sector agropecuario, finalizó. EFE

