Ecuador no cree que la guerra arancelaria con Bogotá afecte al turismo llegado de Colombia

Madrid, 23 ene (EFE).- El Gobierno ecuatoriano consideró este viernes que la guerra comercial existente entre Ecuador y Colombia no afectará al flujo de turistas llegados de ese país, que es uno de sus principales mercados emisores.

«No veremos un cambio. No hay ninguna restricción para viajar entre Ecuador y Colombia. En realidad, yo creo que las cifras serán las mismas», dijo a EFE el viceministro de Turismo ecuatoriano, Mateo Estrella, en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) de Madrid, que se clausura el domingo.

Según datos del Ministerio de Turismo ecuatoriano, el 13,5 % de las entradas internacionales a Ecuador en 2025 procedieron de Colombia, lo que lo coloca como el segundo país emisor, por detrás de Estados Unidos (37,5 %) y seguido por España (9,4 %), mientras que Colombia fue el tercer país de destino de los ecuatorianos (18,8 %), por detrás de EE.UU. (28 %) y de Perú (19,7 %).

Colombia y Ecuador, dos grandes socios comerciales, entraron el jueves en una inusitada y dañina guerra comercial con una imposición mutua de aranceles motivada, según el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, por la lucha contra el narcotráfico.

El viceministro incidió en que el sector turístico no se ve perjudicado. Este jueves, de hecho, la Asociación Internacional para la Cooperación y Desarrollo Turístico (ASICOTUR) entregó su premio a la Cooperación Turística Internacional a Caminos Andinos, iniciativa que implementa 16 rutas que fortalecen la identidad andina y que está impulsada por Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia.

Ecuador se encuentra en FITUR con el objetivo de promover «cuatro mundos», en referencia a la costa, la sierra, la Amazonía y las Islas Galápagos.

«Las cuatro regiones tienen una propuesta grande de ecoturismo centrada en sostenibilidad, en naturaleza y en un tema importantísimo, que es la cultura y el respeto por esa esas nacionalidades indígenas que hay el país y que hacen parte de esta propuesta de turismo sostenible. El Ecuador no es un país para turismo masivo. Es un país para turismo sostenible. Preferimos menos visitantes de más gastos, de mayor estadía», recalcó Estrella.

Quiere diferenciarse de sus vecinos, según añadió, con una oferta «de calidad».

Su presencia en la capital española coincide en un momento en que se acaba de publicar que en 2025 el país registró 9.216 homicidios intencionales, lo que lo convierte en el año más violento en la historia de su historia.

El viceministro sostuvo que el turista no corre riesgos. «Para el visitante Ecuador es un país 100 % seguro», señaló precisando que el combate contra el narcotráfico está «en unas zonas geográficas muy particulares».

«El país es seguro para visitar. Como todos los países del mundo, hay ciertos conflictos que están focalizados en zonas geográficas que no necesariamente son turísticas. El Ecuador acoge su vocación pacífica, como siempre ha sido, y este tema es un tema de coyuntura que esperamos se vea superado poco a poco», dijo.

Ecuador calcula que en 2025 llegaron 1,4 millones de turistas, lo que supone un aumento que ronda el 8,8 %, con un impacto económico de 1.900 millones de dólares (unos 1.600 millones de euros). Desde el Ejecutivo se confía en que la mejora de la conectividad permita seguir elevando esas cifras.

«El turismo hoy por hoy se constituye en la primera fuente de ingresos de servicios al Ecuador», admitió el viceministro, que destacó la ventaja de que el tamaño del país permita el mismo día «desayunar en la Amazonía, almorzar en los Andes y cenar en la costa». EFE

