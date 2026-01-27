Ecuador oficializa la tasa de 30 % a productos colombianos en medio de guerra comercial

Quito, 27 ene (EFE).- El Servicio Nacional de Aduana de Ecuador (Senae) publicó la resolución que fija la tasa del 30 % sobre productos importados de Colombia, una medida anunciada por el presidente Daniel Noboa la semana pasada en rechazo a una supuesta falta de reciprocidad en la lucha contra el narcotráfico, y que ha derivado en una guerra comercial entre ambos países.

«Se crea la tasa por servicio aduanero por concepto de control aduanero respecto de las mercancías que provengan o que sean originarias de Colombia y que ingresen al territorio aduanero ecuatoriano bajo los regímenes aduaneros de importación, de excepción y otros regímenes aduaneros, con las salvedades establecidas en la presente resolución», versa la resolución, fechada el 24 de enero.

Según el escrito -conocido públicamente este martes- esta medida pretende «fortalecer los mecanismos de control aduanero y seguridad nacional» y, para ello, la mercancía deberá someterse a canales de aforo físico, documental o físico no intrusivo.

La tasa de control aduanero no se aplica a importaciones temporales, mercancías en tránsito, operaciones petroleras y energéticas, ni a casos que no requieren declaración aduanera.

Esta tarifa de Noboa, que entrará en vigor el 1 de febrero, inició una guerra comercial entre Ecuador y Colombia, pues en respuesta, Bogotá informó de que aplicará un gravamen del 30 % a la importación de una veintena de productos ecuatorianos y que suspenderá la venta de energía a Ecuador.

Además, Ecuador incrementó de tres a treinta dólares la tarifa por el transporte de crudo colombiano a través del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (Sote), uno de los principales oleoductos del país, en respuesta a la decisión de Bogotá de suspender el suministro eléctrico.

En este contexto, esta semana podría concretarse una reunión entre autoridades de Ecuador y Colombia para analizar la situación, después de que el presidente colombiano, Gustavo Petro, propusiera inicialmente el encuentro para el pasado domingo.

Noboa apuntó este martes que ha actuado para proteger a su nación. «No es un ataque a un país hermano. Cumplimos la promesa de devolver la paz. Hay hechos concretos: muchos criminales del narcotráfico tienen pasaporte colombiano. Debemos enfrentar juntos al crimen organizado con firmeza», recalcó. EFE

