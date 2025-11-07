Ecuador participa en la III Noche Iberoamericana de Museos

2 minutos

Quito, 7 nov (EFE).- Ecuador se suma este viernes a la III Noche Iberoamericana de Museos, una iniciativa impulsada por la Mesa Temática de Museos de Bogotá para dinamizar la oferta cultural y promover la reapropiación de la noche y del espacio público, informó el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura.

El evento comenzará a las 15:30 hora local (20:30 GMT) en el edificio del Museo Nacional del Ecuador, ubicado en el centro norte de Quito.

En esta edición, el evento reunirá al Museo Nacional de Colombia, al Museo Nacional de Chavín (Perú) y al Museo Nacional del Ecuador en una activación telemática conjunta, que conectará a los tres países a través del arte, la memoria y la tecnología.

La actividad forma parte del Plan de Mejora de Infraestructura Cultural 2024-2025, que impulsa el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, con el objetivo de fortalecer los espacios culturales, ampliar horarios y diversificar la oferta cultural regional.

Durante la jornada, quienes visiten los tres museos podrán interactuar en tiempo real, en una experiencia que estará acompañada por un ‘fanzine’ ilustrado que invita a reflexionar sobre los lazos culturales y simbólicos que unen a las comunidades iberoamericanas.

El eje central del encuentro será la figura del jaguar, símbolo de fortaleza y conexión espiritual con la naturaleza en diversas culturas precolombinas.

A través de piezas arqueológicas y relatos curatoriales, se abordará la representación del felino en distintas tradiciones y su vigencia en la identidad y pensamiento ancestral. EFE

lr/sm/jrh