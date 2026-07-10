Ecuador pide a sus ciudadanos no viajar a Ucrania ante nuevos ataques con Rusia

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Guayaquil (Ecuador), 9 jul (EFE).- El Gobierno ecuatoriano recomendó este jueves a sus ciudadanos postergar o evitar viajes a Ucrania por el «escenario de seguridad altamente riesgoso e impredecible» que se mantiene debido a los recientes ataques registrados entre ese país y Rusia.

«La situación en ese país continúa caracterizándose por ataques con misiles y drones, afectaciones a la infraestructura civil, interrupciones en los servicios de transporte y la activación frecuente de alertas aéreas», señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana ecuatoriano en un comunicado.

La Cancillería también recomendó a los ecuatorianos que actualmente se encuentran en territorio ucraniano que se mantengan «informados a través de los canales oficiales de las autoridades locales y seguir en todo momento las instrucciones emitidas por estas en materia de seguridad».

Además, recordó que mantenía habilitados canales de atención de la Sección Consular de la Embajada del Ecuador en Austria, concurrente con Ucrania, así como en el consulado honorario del Ecuador en Ucrania, para brindar orientación y asistencia consular a los connacionales.

El secretario general de la ONU, António Guterres, condenó el pasado lunes a través de su portavoz los últimos ataques rusos contra Ucrania y volvió a pedir una desescalada «urgente» del conflicto.

Y la subsecretaria general de la ONU para Asuntos Políticos, Rosemary DiCarlo, urgió este jueves a un alto el fuego en Ucrania después de que el mes de mayo registrara un nuevo récord de víctimas civiles ucranianas y los datos preliminares de junio fueran todavía peores. EFE

cbs/seo