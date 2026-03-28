Ecuador presenta libreta integral de salud para fortalecer salud de embarazadas y niños

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Quito, 28 mar (EFE).- Ecuador presentó la nueva Libreta Integral de Salud (LIS) para fortalecer la salud de embarazadas, niñas y niños, una herramienta que incluye información para orientar a padres, madres y cuidadores, y permite dar seguimiento a los controles de salud en el embarazo, el postparto y los primeros años de vida de los menores.

EL LIS, presentado por el Ministerio de Salud Pública con el apoyo de Unicef, reúne información clave sobre controles de salud, vacunas, nutrición, desarrollo y señales de alerta durante el embarazo y la primera infancia.

Esta nueva versión introduce mejoras importantes: se organiza en dos libretas -materna e infantil- e incorpora con mayor énfasis el cuidado en el postparto, la salud oral, la salud mental de la madre y el rol activo de madres, padres y cuidadores en el día a día de niñas y niños, señaló Unicef.

La libreta entrega información útil para ayudar a las familias a tomar mejores decisiones sobre temas como la lactancia, la crianza y el desarrollo de sus hijos.

Con su implementación, se espera que más madres y familias asistan de manera constante a los controles prenatales y de niño sano para reducir riesgos en el cuidado materno, neonatal e infantil.

Además, contribuye a prevenir la desnutrición crónica infantil y otras problemáticas que afectan a la primera infancia.

Según datos de la Encuesta Nacional sobre Desnutrición Infantil (ENDI, 2023-2024), la desnutrición crónica infantil afecta al 19,3 % de los menores de 2 años y al 17,5 % de los menores de 5 años, con mayores brechas en zonas rurales.

En salud materna, el 89 % de mujeres registra menos de cinco controles prenatales durante el embarazo. Para cambiar esta situación, la LIS permite dar un seguimiento de las atenciones recibidas y ofrece información para que padres, madres y cuidadores cuiden a sus hijos adecuadamente.

«Cuidar a la primera infancia no es solo una tarea de las familias, es una responsabilidad compartida, es una decisión de país. Cuando cuidamos bien esos primeros años, no solo protegemos a cada niño y cada niña: estamos construyendo el futuro del Ecuador», afirmó el Representante Adjunto de Unicef, David Simón. EFE

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