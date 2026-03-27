Ecuador ratifica un acuerdo con la UE para intercambiar datos contra el crimen organizado

2 minutos

Guayaquil (Ecuador), 26 mar (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ratificó este jueves un acuerdo firmado con la Unión Europea (UE) en septiembre pasado para el intercambio de datos entre Europol, la agencia policial comunitaria, y el país andino, con el objetivo de ayudar a combatir la delincuencia organizada y el terrorismo.

El mandatario ecuatoriano lo ratificó íntegramente por medio de un decreto, después de que la Corte Constitucional determinó el pasado 29 de enero que el acuerdo no requería de aprobación legislativa previa.

Noboa ordenó que el Ministerio del Interior y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana se encarguen de su implementación.

El acuerdo permitirá a Europol y a Ecuador mejorar el intercambio de información, incluidos los datos personales, según informó la Comisión Europea el pasado 24 de septiembre, un día después de su suscripción.

Además, garantizará un alto nivel de protección de los derechos fundamentales, entre otras cosas mediante sólidas salvaguardias en materia de protección de datos.

Bruselas recalcó en ese entonces que reforzar la lucha contra la delincuencia organizada, incluido el tráfico de drogas y el terrorismo, es una de sus prioridades.

En ese sentido, enfatizó que intensificar el intercambio de información con países socios es un «elemento clave de los esfuerzos de la UE por impulsar la cooperación internacional en materia de seguridad».

Ecuador se ha convertido en un punto clave en la ruta que utilizan las redes del narcotráfico para enviar cocaína desde sus puertos, principalmente hacia Europa y Norteamérica. EFE

cbs/sbb