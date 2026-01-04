Ecuador restringe el ingreso al país de venezolanos vinculados al gobierno de Maduro

1 minuto

Quito, 3 ene (EFE).- El Gobierno de Ecuador restringió el ingreso al territorio nacional de ciudadanos venezolanos vinculados al régimen de Nicolás Maduro, informó este sábado el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.

«Estas medidas se aplicarán a funcionarios públicos, miembros de las fuerzas armadas y de seguridad, empresarios y otras personas asociadas o vinculadas a dicho régimen, con el objetivo salvaguardar la seguridad nacional», indicó en un comunicado.

Al conocer este sábado la detención del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el gobernante ecuatoriano, Daniel Noboa, señalo que «a todos los criminales ‘narcochavistas les llega su hora’. Su estructura terminará de caer en todo el continente», apuntó en su cuenta personal de X. EFE

