Ecuador reubica 438 huevos de la tortuga más grande del mundo para su conservación

Guayaquil (Ecuador), 13 ene (EFE).- Guardaparques del Ministerio de Ambiente y Energía de Ecuador, junto con especialistas de organizaciones no gubernamentales y fundaciones, reubicaron en diversas playas de la provincia de Manabí 438 huevos de tortuga laúd, la más grande del mundo, para fomentar la conservación de esta especie marina, informó este martes la cartera de Estado.

Los huevos fueron identificados en zonas no aptas para su desarrollo y estaban expuestos a mareas altas, erosión costera o presencia humana, por lo que fueron reubicados en las playas de Crucita (48 huevos), San Clemente (90), San Lorenzo (120) y Puerto Cabuyal (180). Una de estas tortugas fue vista en Crucita días atrás.

La tortuga laúd, cuyo nombre científico es ‘Dermochelys coriacea’, puede medir hasta dos metros y sus subpoblaciones que se encuentran en el Pacífico oriental están catalogadas como en Peligro Crítico de Extinción (CR).

El Ministerio de Ambiente señaló que entre las principales amenazas identificadas para la especie se encuentran la depredación por perros ferales, el tránsito vehicular en la playa, actividades turísticas nocturnas y la contaminación lumínica, así como eventos climáticos extremos.

Durante la actual temporada de anidación que se desarrolla entre septiembre y marzo, Ambiente ha registrado ocho nidos a lo largo del perfil costero de Manabí y se ha observado la presencia de dos hembras reproductoras, «lo que representa un incremento en comparación con años anteriores».

En Ecuador, la mayor actividad de desove se registra entre diciembre y febrero, de acuerdo a información del ministerio.

Desde el 2015, la cartera de Estado ejecuta monitoreos permanentes, coloca señalética para la protección de nidos, atiende emergencias biológicas, como varamientos, depredación e inundaciones; y desarrolla procesos de socialización con actores turísticos y pescadores artesanales.

Asimismo, mantiene una coordinación interinstitucional con gobiernos locales, organizaciones no gubernamentales y comunidades costeras para aumentar su protección. EFE

