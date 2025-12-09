Ecuador sale a las calles a un año de la desaparición de 4 menores: «No los olvidamos»

Guayaquil (Ecuador), 8 dic (EFE).- Las calles del barrio ecuatoriano Las Malvinas, ubicado al sur de Guayaquil, se llenaron este lunes de carteles, música y bailes en homenaje a cuatro menores afrodescendientes que crecieron allí y que hace un año desaparecieron y posteriormente fueron encontrados calcinados y con señales de disparos, tras ser detenidos por dos patrullas militares en los exteriores de un centro comercial cercano.

«Le digo a todo Ecuador que no los olvidamos, aunque pasen los años siempre los recordaremos en esta fecha», dijo a EFE Kathy Bustos, mamá de los hermanos Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, quienes junto a sus amigos Saúl Arboleda, de 15, y Steven Medina, de 11, salieron a jugar fútbol la noche del 8 de diciembre de 2024 y no volvieron más.

Dieciséis de diecisiete militares que enfrentan un juicio por el presunto delito de desaparición forzada los detuvieron, los llevaron hacia la localidad de Taura, a unos 40 kilómetros de Guayaquil, cerca de una base de la Fuerza Aérea, y los dejaron abandonados en una vía rural.

Sus familiares no volvieron a saber de ellos hasta tres semanas después, cuando la Fiscalía les informó que habían encontrado unos restos calcinados en un sector cercano a donde los soldados los habían dejado.

Cinco militares que decidieron cooperar con la Fiscalía señalaron que los menores habrían sido insultados, vejados, desnudados y golpeados brutalmente en varias ocasiones por parte de sus compañeros en el camino hacia Taura y aseguraron que todos se habrían puesto de acuerdo para dar una versión.

La Fiscalía ha pedido hasta ahora 34 años y ocho meses de cárcel para cinco de ellos y se espera que este martes anuncie la pena que solicita para los otros doce.

«Es un crimen de Estado. No se trata de la voluntad de los diecisiete, aquí hay un aparato estatal que trata de encubrir, de confabularse para atacar a los denunciantes», aseguró a EFE Billy Navarrete, director del Comité Permanente por la Defensa de los derechos humanos (CDH) de Guayaquil, que defiende legalmente a las familias.

Navarrete añadió que hay un «interés en todo el país» porque se conozca la verdad de lo que pasó esa noche y «que se aplique la justicia y la reparación», y que una muestra de ello es que durante el día hubo marchas y homenajes similares en al menos siete ciudades de Ecuador.

En Guayaquil, decenas de personas recorrieron el vecindario que hace un año llora la ausencia de lsmael, Josué, Saúl y Steven, quienes llegaron hasta el parque de la ciudadela Coviem, donde los menores jugaron fútbol esa noche con otros amigos, y que desde el viernes se llama ‘Los cuatro niños de Las Malvinas’.

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, oficializó el nombramiento con la colocación de una placa y aseguró que aunque él cree que eso «no repara nada» representa un «acto importante» para las familias.

Alvarez dijo que esperaba que en este caso haya justicia y que «los diecisiete militares merecen una condena».

También estuvo presente la embajadora de la Unión Europea (UE), Jekaterina Doródnova, quien indicó que llegó hasta el lugar para expresar su «solidaridad y la de la Unión Europea con las familias de las víctimas».

«Estamos en vísperas del Día de los Derechos Humanos y estas fechas este caso tiene especial relevancia», añadió.

Tras salir del parque, la marcha se dirigió hasta el punto en donde fueron detenidos los cuatro menores, y allí se instaló un altar simbólico que llenó de luz y de flores ese sitio, donde los amigos de los niños los vieron por última vez. EFE

