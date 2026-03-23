Ecuador sufre la baja de Patrik Mercado antes de enfrentar a Marruecos

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Guayaquil (Ecuador), 23 mar (EFE).- El centrocampista Patrik Mercado quedó afuera de la selección de Ecuador por una lesión con su club, el Independiente del Valle, justo antes del partido amistoso del próximo viernes contra Marruecos en Madrid, según indicó este lunes la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

«La FEF informa que, tras la lesión sufrida por el jugador Patrik Mercado durante el último partido oficial con el Independiente del Valle (ayer domingo), y de acuerdo al parte médico emitido por su club, el jugador queda desafectado de la convocatoria», publicó la FEF en sus redes sociales.

También señaló que su departamento médico «se mantiene en comunicación permanente con su club y continuará realizando el seguimiento de su evolución», dado que Mercado forma parte de las constantes convocatorias del seleccionador ecuatoriano, el argentino Sebastián Beccacece.

La baja de Mercado se suma a la del delantero Leonardo Campana, quien sufrió una lesión en el isquiotibial en un reciente partido de la liga estadounidense con su club, el New England Revolution, y en su lugar fue citado el juvenil Elías Legendre.

Para los amistosos contra Marruecos y Países Bajos, este último el 31 de marzo en Eindhoven (Países Bajos), con motivo de la doble fecha FIFA con miras al próximo Mundial, Ecuador convocó a 34 jugadores, pero la FEF no precisó si llamará a otro para reemplazar a Mercado. EFE

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