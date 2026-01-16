Ecuador y Canadá fortalecen el comercio inclusivo con diálogo entre pueblos indígenas

3 minutos

Quito, 16 ene (EFE).- Ecuador y Canadá fortalecen el comercio inclusivo a través del Diálogo de los Pueblos Indígenas sobre el tema, un espacio que promueve el intercambio de experiencias, el respeto intercultural y la cooperación internacional, informó este viernes el Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones.

Este encuentro se desarrolla en el marco del Acuerdo Comercial Ecuador-Canadá, actualmente en su fase final de revisión legal y cuya firma está prevista para el primer trimestre de 2026.

Este instrumento marca un hito para el país, al ser el primer acuerdo negociado por el Ecuador que incorpora un capítulo exclusivo dedicado a los Pueblos Indígenas, reflejando una visión moderna del comercio que integra mercados, derechos, identidad cultural e integración comunitaria, indicó el Ministerio.

El diálogo tiene como objetivo fortalecer las capacidades de los pueblos indígenas mediante el intercambio de experiencias con organizaciones y empresas indígenas canadienses con trayectoria exportadora.

Asimismo, busca ampliar el conocimiento sobre la incorporación de los derechos e intereses de las comunidades en los acuerdos comerciales, generar espacios de aprendizaje entre pares y fomentar vínculos de largo plazo entre actores de ambos países.

Para apoyar este proceso, las consultorías asociadas al Diálogo son ejecutadas por Cowater International, organización seleccionada por el Gobierno de Canadá en el marco del Expert Deployment Mechanism for Trade and Development (EDM).

Esto garantiza asistencia técnica especializada y el intercambio de buenas prácticas internacionales en materia de comercio inclusivo y desarrollo sostenible, apuntó el Ministerio.

Como parte de la agenda, se realizarán visitas de campo en la ciudad ecuatoriana de Otavalo, provincia de Imbabura (epicentro de un mes de protestas indígenas en 2025 contra el Gobierno por el alza del diésel), donde el intercambio cultural y el contacto directo con emprendimientos comunitarios permitirán evidenciar cómo la identidad cultural se convierte en un valor agregado para el comercio y la exportación.

El Gobierno de Ecuador reconoce y valora el acompañamiento de los pueblos indígenas canadienses a los ecuatorianos, una relación basada en el respeto mutuo, el intercambio de saberes y una visión compartida de desarrollo sostenible, subrayó.

De esta manera -indicó- ratifica su plena apertura y compromiso para seguir fortaleciendo el trabajo conjunto y consolidar alianzas que generen impactos concretos, como la creación de empleo, el fortalecimiento de las economías comunitarias, el crecimiento de los negocios y nuevas oportunidades para las familias ecuatorianas, especialmente para mujeres y jóvenes. EFE

sm/seo