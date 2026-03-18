Ecuador y Colombia crean una comisión para investigar la bomba sin explotar en la frontera

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Quito, 18 mar (EFE).- El Gobierno de Ecuador anunció este miércoles la creación de una comisión conjunta con Colombia para investigar in situ la aparición de una bomba sin explotar en un campo colombiano de cultivos de coca cercano a la frontera con Ecuador, anunció este miércoles el Ministerio de Defensa ecuatoriano.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró el martes que la bomba hallada había sido lanzada desde Ecuador, en momentos en que Ecuador despliega operaciones militares con la colaboración de Estados Unidos para atacar al crimen organizado en la zona fronteriza.

Autoridades militares de ambos países se reunieron este miércoles para intercambiar y verificar la información, tras lo cual acordaron crear la comisión. EFE

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