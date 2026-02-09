Editor prodemocrático Lai esquiva cadena perpetua pero deberá cumplir 20 años en prisión

Hong Kong, 9 feb (EFE).- El Tribunal Superior de Hong Kong condenó este lunes a 20 años de prisión al magnate mediático prodemocracia Jimmy Lai, quien se enfrentaba a una pena máxima de cadena perpetua bajo la Ley de Seguridad Nacional por los delitos de conspiración con fuerzas extranjeras y difusión de publicaciones sediciosas.

Lai, de 78 años y quien durante el juicio se autodeclaró «preso político», lleva desde agosto de 2020 en prisión y según su familia y abogados defensores su salud se ha deteriorado en los últimos años, uno de los argumentos que gobiernos como el de Estados Unidos han esgrimido para pedir su liberación.

El veterano editor, fundador del rotativo crítico con el Gobierno y cerrado en 2021 tras redadas policiales Apple Daily, fue declarado culpable de los citados delitos en diciembre pasado, en un juicio sin jurado que se prolongó dos años y considerado el de más alto perfil desde que Pekín impuso la Ley de Seguridad Nacional en 2020.

Durante el proceso, la Fiscalía le acusó de articular desde la redacción y la estructura corporativa de Apple Daily una campaña sostenida para promover sanciones internacionales contra China y la Región Administrativa Especial de Hong Kong, con el fin último de lograr el «colapso» del Partido Comunista chino (PCCh).

La sentencia fue recibida con gritos del público en la abarrotada sala del Tribunal de West Kowloon, donde se encontraban la esposa de Lai, Teresa Li Wan-kam, y el cardenal retirado Joseph Zen, además de representantes consulares de países occidentales y ex trabajadores del ya clausurado diario de Lai, Apple Daily.

Esta nueva condena sitúa la fecha más pronta de liberación del magnate en el año 2044, a no ser que se beneficiara de la reducción de un tercio de la condena por buen comportamiento.

Un amplio dispositivo policial rodeaba esta mañana la zona del tribunal, con controles y registros en los que los agentes confiscaron objetos simbólicos como un peluche de la rana «Pepe», símbolo de las protestas prodemocráticas de 2019, o un llavero de Apple Daily, según constató EFE.

En el banquillo se sentaron hoy también seis antiguos directivos del diario, que se declararon culpables en 2022 de colusión a cambio de reducciones de pena, y prestaron testimonio contra Lai, junto a otros dos activistas.

Las penas dictadas contra estas ocho personas oscilaron entre seis y diez años de prisión.

El largo procedimiento, iniciado en diciembre de 2023, se considera el hito judicial más relevante desde la promulgación de la Ley de Seguridad Nacional tras las multitudinarias protestas prodemocracia del año anterior, que derivaron en cientos de detenciones y en el desmantelamiento de medios críticos y partidos opositores.

En alto perfil del caso ha concitado la atención de organizaciones de defensa de la libertad de expresión y gobiernos occidentales como el de EE.UU., cuyo presidente, Donald Trump, expresó «tristeza» por el veredicto condenatorio, mientras que el secretario de Estado, Marco Rubio, reclamó la excarcelación de Lai por «razones humanitarias».

Reino Unido, la Unión Europea, Canadá y Australia han solicitado igualmente su liberación, subrayando su doble nacionalidad británica.

El Comité para la Protección de Periodistas, por su parte, describió el proceso como una «farsa histórica» que daña el legado de Hong Kong como «fortaleza de la prensa asiática», en tanto que las autoridades locales defienden la neutralidad de los tribunales y acusan a los interlocutores externos de fomentar la «injerencia». EFE

