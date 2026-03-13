Edouard Philippe, la conquista del Elíseo pasa por Le Havre

Luis Miguel Pascual

París, 13 mar (EFE).- En pocos lugares las municipales francesas de este mes tendrán una lectura nacional tan clara como en Le Havre. En esta ciudad normanda de 230.000 habitantes se juega su futuro político Edouard Philippe, ex primer ministro de Emmanuel Macron y uno de los favoritos para su sustitución en las presidenciales de 2027.

Alcalde del segundo puerto mercantil del país desde 2010, Philippe ve amenazada su reelección, según los sondeos, lo que dificultaría mucho que pudiera presentarse a la carrera por el Elíseo para el próximo año.

«Si no consigo convencer a los habitantes de Le Havre, tendré que sacar consecuencias (…) No estaría en buenas condiciones para otros desafíos», aseguraba el exjefe del Gobierno.

En otras palabras, vería comprometida su apuesta por remontar el Sena, el río que desemboca en Le Havre antes de pasar a pocos metros del Elíseo.

Philippe es uno de los escasos políticos de talla que ha declarado públicamente su intención de presentarse a las presidenciales de 2027, a las que ya no podrá concurrir Macron tras dos mandatos en el cargo.

Su derrota en las municipales sería un golpe de efecto en la política francesa. Philippe, de 55 años, dirigió el primer Gobierno de Macron en 2017 y fue cesado tres años más tarde, según muchos observadores, porque su popularidad hacía demasiada sombra al presidente.

Con una popularidad desbocada, este político de orígenes conservadores, cercano al también ex primer ministro Alain Juppé, optó entonces por la lealtad y dio un paso atrás en la primera línea partidista.

Pero desde la retaguardia fue amasando su capital político listo para dar el salto a la presidencia, hasta convertirse en una de las alternativas más creíbles del centro político francés para frenar la oleada de la ultraderecha en las presidenciales.

Pero sus opciones pueden estrellarse con la que parecía que era su baza más segura, su implantación en Le Havre donde fue nombrado alcalde en 2010, tras la dimisión de su mentor, Antoine Rufenacht, y elegido en primera vuelta en 2014.

Tras pasar tres años en el Ejecutivo, fue reelegido al frente de su ciudad en 2020, aunque esta vez tuvo que pasar por la segunda vuelta frente al comunista Jean-Paul Lecoq.

El mismo rival que ahora las encuestas colocan en cabeza de una segunda vuelta de la que estarán pendientes muchos cuarteles generales de la política francesa.

Sondeos desfavorables

El más reciente le coloca con el 40 % de los sufragios en la elección definitiva del próximo 22 de marzo, frente al 42 % de Lecoq.

Philippe se obstina en arañar votos del campo conservador, donde el ultraderechista Franck Keller aparece como el tercer hombre con el 18 % de los sufragios.

Un estrecho margen que mantiene en vilo a la clase política, por el peso que en la misma había cobrado el ex primer ministro.

Cuando abandonó el Gobierno su cuota de popularidad estaba muy por encima de la de Macron y, desde entonces, no ha hecho más que marcar distancias con el actual presidente, que ha ido en picado en los sondeos.

En su campaña municipal nunca se presenta como ‘macronista’, aunque el partido que fundó, Horizontes, engloba la coalición que sustenta las políticas del Elíseo.

Aunque ha tenido que hacer una contorsión en su discurso, la de apelar a cerrar el paso al candidato comunista aunque eso implique apelar al electorado de la extrema derecha, a quien deberá oponerse con la misma firmeza si quiere conquistar el Elíseo en 2027.

Una posición incómoda que le coloca como blanco fácil de las críticas de su principal rival, que le tacha de heredero del ‘macronismo’ y también de ultraliberal.

Un desgaste del que Philippe puede salir victorioso si consigue remontar y salir airoso del envite, lo que sus allegados interpretan como un trampolín para relanzar su carrera al Elíseo. EFE

