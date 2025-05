Eduardo Halfon: «Uso mi vida como telón de fondo, pero lo que escribo es ficción»

Laura Guarinoni

Buenos Aires,12 may (EFE).- El escritor guatemalteco Eduardo Halfon visitó la ciudad de Buenos Aires para presentar su más reciente libro, ‘Tarántula’, en el marco de la Feria Internacional del Libro, y en una entrevista con EFE contó cómo es el proceso de elaboración de sus textos, que transitan temas como la memoria, la identidad y el desarraigo.

“Todo es ficción, no es autobiografía, no es autoficción. Uso algo que me pasó como trampolín, como punto de partida, pero luego lo que quiero darte es otra cosa”, aseguró.

Nueve años después de su primera visita, Halfon experimentó una recepción muy distinta de sus libros en Argentina: «Mis libros empezaron a tener muchos lectores acá. Esta visita ha sido muy diferente».

Tres presentaciones – dos en la Feria y una en la librería Eterna Cadencia-, todas colmadas de asistentes, confirmaron esa conexión con el público argentino.

“Me siento muy en casa en Buenos Aires. Hay una afinidad que yo tengo con la ciudad y que mis libros tienen con ella. Creo que tiene que ver que es un país de lectores. Es un país muy literario, con mucha tradición de lectura”, afirmó el escritor guatemalteco.

Tarántula

Su última novela, publicada en 2024, parte de una anécdota infantil ocurrida en un campamento judío durante la guerra civil en Guatemala. «Fue una experiencia muy fuerte, por no decir traumática», explicó el autor.

Pero no fue hasta su llegada a Berlín, hace cuatro años atrás, que decidió convertir ese recuerdo en literatura. “Un día, mientras almorzaba con otros becarios alemanes, conté la historia. Su reacción y la rugosidad de la memoria me llamaron la atención. Esa misma tarde escribí la primera página del libro”, recordó.

La novela, escrita a base de fragmentos, se articula como muchas de sus obras anteriores: «Yo escribo distancia corta como Borges, aunque luego junto mis cuentos para que parezcan ser una novela», señaló Halfon, quien se describe como ingeniero de formación y cuentista por esencia.

‘Tarántula’ se mueve entre tres tiempos narrativos: el día en que el campamento se transforma en una reproducción de un campo de concentración nazi; una reunión en París con una compañera de aquel entonces y el reencuentro en Berlín con uno de los monitores responsables del experimento.

La estructura episódica de la novela le permite explorar no solo la experiencia personal, sino también la memoria colectiva: el Holocausto y el genocidio indígena en Guatemala.

“La identidad, la memoria infantil, la memoria colectiva, la relación con el judaísmo y con Guatemala, todo eso está presente. No son temas que yo busque, pero terminan apareciendo”, dijo Halfon y añadió: “Es un libro del que no sales ileso. Invita al debate, a la reflexión. Pero eso es lo que buscamos en la literatura, ¿no? No salir ilesos”.

El escritor reconoce que ‘Tarántula’ resuena de forma inevitable con el conflicto en Israel y la Franja de Gaza, aunque fue escrito mucho antes del comienzo de la guerra con el ataque del grupo islamista Hamás del 7 de octubre de 2023. “Es imposible leerlo sin pensar en eso. El tema palestino-israelí lleva décadas en mi cabeza. Hay judíos que aplauden que escriba sobre esto y otros que no. Depende”, afirmó.

El autor aseguró que desde ‘El boxeador polaco’, libro publicado en 2008, comenzó un proyecto literario más amplio que incluye otras obras como ‘La pirueta’, ‘Monasterio’, ‘Canción’ y ahora ‘Tarántula’.

“Estoy escribiendo un solo libro por etapas, como si fuese una serie. Y aunque hace un año pensé que ‘Tarántula’ sería el último, ahora no estoy tan seguro”, confesó el escritor de 53 años.

Escritor errante

El acercamiento de Halfon a la literatura fue tardío y accidental. “Nunca fui lector. Soy ingeniero. La literatura llegó a los 28 años, cuando volví a Guatemala después de haber vivido en Estados Unidos. Fue como una anestesia. Leía de forma descomunal, como si los libros fueran una droga”, recordó.

Hoy vive en Berlín. Tiene un hijo de ocho años, que ya habla cuatro idiomas. El desarraigo y la búsqueda de identidad marcan tanto su vida como su literatura.

“Llevo toda una vida sin patria, sin tierra. Vivo desterrado. Quizás esa condición de apátrida es lo que me empuja a escribir. Esa ligera incomodidad con la vida que llevo desde niño”, afirmó y aseguró que a su hijo heredó esa condición de errante. EFE

