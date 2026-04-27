EE. UU. insta al Parlamento taiwanés a ratificar un aumento «integral» del gasto militar

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Taipéi, 27 abr (EFE).- El principal representante diplomático de EE. UU. en Taiwán instó al Parlamento isleño, de mayoría opositora, a ratificar un aumento «integral» del gasto en defensa, subrayando que dicho presupuesto es «esencial» para que Taipéi pueda adquirir el equipamiento militar que ha solicitado a Washington.

«Creo que es vital que Taiwán apruebe un ‘paquete presupuestario integral’. Esto no solo enviaría una señal clara a la comunidad internacional, sino que también es esencial para garantizar que Taiwán adquiera toda la gama de capacidades de defensa que ha solicitado», afirmó Raymond Greene, el embajador ‘de facto’ de EE.UU. en la isla.

En una entrevista con el diario local China Times, publicada este lunes y difundida por el Instituto Americano en Taiwán (AIT), el organismo que dirige Greene, el diplomático recordó que Washington ya ha aprobado la venta a Taipéi de sistemas de lanzacohetes múltiples HIMARS y de obuses autopropulsados M109, equipos de «gran importancia» para la defensa del territorio autogobernado.

Además, el presupuesto especial propuesto por el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) a fines del año pasado busca adquirir «sistemas integrados de defensa aérea y antimisiles, vehículos no tripulados y drones», indicó Greene.

«Como se ha evidenciado en los campos de batalla de Oriente Medio y Ucrania, estos sistemas no solo son de importancia crítica, sino que también tienen una demanda extremadamente alta a nivel mundial», recalcó.

Estas declaraciones se enmarcan en un contexto de crecientes tensiones entre el oficialismo y la oposición de Taiwán, que aún no han alcanzado un consenso sobre la cuantía ni el alcance del citado presupuesto.

La versión del Ejecutivo, enviada al Legislativo en noviembre del año pasado, abarca ocho años (2026-2033) y cuenta con una dotación de 1,25 billones de dólares taiwaneses (unos 39.780 millones de dólares).

El plan busca financiar adquisiciones de armamento -tanto ya anunciadas como futuras- y programas de producción conjunta con Estados Unidos para reforzar la defensa aérea de la isla, la capacidad antiblindaje y los sistemas de drones, entre otros ámbitos.

Sin embargo, el plan permanece estancado en un Legislativo controlado por los dos principales partidos de la oposición, el Kuomintang (KMT) y el Partido Popular de Taiwán (PPT), que han propuesto un aumento adicional del gasto militar de entre 380.000 y 400.000 millones de dólares taiwaneses (entre 12.093 y 12.729 millones de dólares), respectivamente.

La semana pasada, medios locales informaron de que el KMT y el PPT habrían acordado limitar el nuevo paquete presupuestario a 800.000 millones de dólares taiwaneses (25.459 millones de dólares), una reducción de la dotación original que, según el Gobierno, podría afectar «gravemente» los plazos de entrega del material bélico.

La falta de acuerdo en torno a estas propuestas sucede en pleno incremento de la presión militar de China, que considera a Taiwán como una «parte inalienable» de su territorio y no ha descartado el uso de la fuerza para hacerse con su control. EFE

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