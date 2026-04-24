EE.UU. a Europa: abrir el estrecho de Ormuz es «una lucha más suya que nuestra»

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Washington, 24 abr (EFE).- El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, advirtió este viernes a Europa que Washington merece socios «capaces» y «leales» que apoyen en la guerra contra Irán y subrayó que una apertura del estrecho de Ormuz es algo que interesa más a los aliados que al país norteamericano.

«No contamos con Europa, pero ellos necesitan el estrecho de Ormuz mucho más que nosotros, tal vez deberían empezar a hablar menos, a celebrar menos conferencias ostentosas en Europa y, en su lugar, subirse a un barco. Esta es, en gran medida, una lucha más suya que nuestra», dijo Hegseth en una rueda de prensa en el Pentágono.

En consonancia con las críticas del presidente estadounidense, Donald Trump, el secretario de Guerra insistió en que «esta no debería ser una lucha exclusiva de EE.UU», que dispone de «abundantes reservas propias» de energía, por lo que no les afecta tanto la interrupción del tráfico en la estratégica vía de crudo y mercancías.

«Europa y Asia se han beneficiado de nuestra protección durante décadas, pero la época de aprovecharse de los demás ha llegado a su fin. (…) Estados Unidos y el mundo libre merecen socios que sean capaces, leales y que comprendan que ser un aliado no es un camino de una sola dirección, sino de doble sentido», agregó.

Hegseth calificó de «tonta» la reunión de unos 50 países organizada por Francia y Reino Unido la semana pasada para impulsar una misión «estrictamente defensiva» que garantice el tránsito seguro por el estrecho de Ormuz, cerrado por Irán como represalia a la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero.

«Acogeríamos con agrado un esfuerzo serio por parte de Europa para tomar medidas respecto a este estrecho y este paso marítimo, considerando que son sus capacidades energéticas las que están más en juego, creo que esto constituye una llamada de atención», enfatizó el jefe del Pentágono.

El secretario de Guerra indicó que el bloqueo naval que EE.UU. mantiene sobre las costas iraníes estará en vigor «durante el tiempo que sea necesario, lo que decida el presidente Trump».

También reconoció que el tráfico marítimo comercial por el estrecho de Ormuz es «mucho más limitado de lo que a cualquiera le gustaría ver».

«Tenemos todo el tiempo del mundo, y no estamos ansiosos por cerrar un acuerdo», afirmó Hegseth, quien advirtió a Irán «que todavía tiene una ventana abierta para elegir sabiamente», en alusión a las negociaciones estancadas entre ambos países, que celebraron una primera ronda este mes en Pakistán que terminó sin resultados.

Teherán ha denunciado el cerco y exige su levantamiento como una de las condiciones para llegar a un acuerdo y reabrir la vía, sobre la que Washington también asegura tener control.

EE.UU. ha interrumpido el paso de 34 buques desde el inicio del bloqueo naval a la República Islámica, informó el jefe del Pentágono.

El presidente del Estado Mayor Conjunto estadounidense, Dan Caine, mencionó al tanquero de bandera iraní Touska, incautado por la nación norteamericana tras su intento de burlar el bloqueo, y la captura de dos grandes buques cisterna vinculados a Irán en la región del Indopacífico. EFE

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