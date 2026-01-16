EE.UU. acepta encargo de construir nueva base naval de Perú por 1.500 millones de dólares

3 minutos

Lima, 16 ene (EFE).- El Gobierno de Estados Unidos dio luz verde a la solicitud de Perú de hacerse cargo de construir la nueva base naval del Callao, la más grande del país andino, por un importe de 1.500 millones de dólares, para cubrir las necesidades de la nueva flota de la Marina de Guerra peruana.

El Departamento de Estado de EE.UU. ya ha aprobado la solicitud y el Congreso estadounidense ha sido notificado de esta posible operación con fondos del Estado peruano, según reveló el jueves en un comunicado la Agencia de Cooperación en Seguridad y Defensa del Departamento de Defensa de EE.UU.

El proyecto «contribuirá a los objetivos de política exterior de Estados Unidos al apoyar a mejorar la seguridad de un importante socio, que es una fuerza para la estabilidad política, paz y progreso económico en Sudamérica», señaló la nota oficial del Gobierno estadounidense.

La agencia estadounidense apuntó que esta construcción y soporte a Perú «no alterará el balance militar regional», si bien el equipamiento que proveerá Estados Unidos estará a menos de 80 kilómetros del puerto comercial de Chancay, construido por la naviera estatal china Cosco con una inversión de 1.400 millones de dólares.

«La venta propuesta mejorará la infraestructura portuaria de Perú para acomodar las operaciones y requirimientos logísticos y actuales. El acuerdo permitirá también una plataforma más segura y eficiente para operaciones navales al reducir las interacciones entre militares y civiles en la actual instalación», indicó misma fuente.

El acuerdo entre Estados Unidos y Perú también contempla el envío a territorio peruano de una delegación estadounidense de hasta veinte personas por un periodo que puede llegar a diez años para gestionar y supervisar la construcción.

El exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y exministro de Defensa de Perú Jorge Moscoso explicó al Canal N de televisión que el proyecto contempla la construcción de nuevos muelles en la desembocadura del río Rímac y la liberación de 80 hectáreas en los que se sitúa la actual base naval para que pueda ampliarse el puerto comercial del Callao.

«Este proyecto es muy importante porque permitirá que la Marina cuente con una infraestructura moderna y actualizada en capacidad y tecnología para la nueva flota de Perú», dijo Moscoso, entre los que nombró los submarinos que se encuentran actualmente en proceso de modernización y las embarcaciones que se construyen en acuerdo con la coreada Hyundai.

Moscoso indicó que ahora le corresponde al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dar el siguiente paso para garantizar la ejecución del proyecto, que se llevaría a cabo bajo la modalidad de gobierno a gobierno (G2G), donde el Ejecutivo estadounidense se encargará de las licitaciones y contrataciones de principio a fin. EFE

