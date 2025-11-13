EE.UU. anuncia acuerdo con Ecuador para eliminar aranceles de Trump en algunos productos

1 minuto

Quito, 13 nov (EFE).- El Gobierno de Estados Unidos anunció este jueves un acuerdo con Ecuador para eliminar en algunos productos los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump al país andino, que comenzaron en abril en 10 % y se incrementaron al 15 % desde agosto.

Los aranceles que se compromete a eliminar Estados Unidos serán a ciertas exportaciones calificadas de Ecuador que no pueden ser producidas u obtenidas naturalmente en Estados Unidos en cantidades suficientes para abastecer su consumo interno, según indicó la Casa Blanca en un comunicado.

Entre estos elementos figuran el banano y el cacao, dos de los principales productos de la canasta exportadora de Ecuador, como ya había anticipado el mes pasado el ministro ecuatoriano de Agricultura, Pesca y Ganadería, Danilo Palacios.

A cambio, el acuerdo marco contempla que Ecuador reduzca o elimine aranceles en sectores clave para los Estados Unidos como marquinaria, productos de salud, bienes de tecnologías de la información y la comunicación (TIC), químicos, motores de vehículos y ciertos productos agrícolas. EFE

