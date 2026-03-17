EE.UU. ataca instalaciones de misiles de Irán ubicados cerca del estrecho de Ormuz

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Washington, 17 mar (EFE).- Estados Unidos realizó este martes un ataque contra varias instalaciones de misiles iraníes que estaban ubicados de forma estratégica cerca del estrecho de Ormuz.

El Comando Central estadounidense difundió en sus cuentas oficiales un mapa que muestra la ubicación de las instalaciones de misiles antibuques que fueron atacados «con éxito».

Las fuerzas armadas detallaron que usaron unas cinco toneladas de municiones antibunker, contra sitios fortificados donde el Estado persa almacenaba este arsenal.

De acuerdo con el Comando Central, estos misiles estaban ubicados de forma estratégica representando un «riesgo» para la navegación internacional en el estrecho.

El anuncio de las fuerzas armadas estadounidenses sucede pocas horas después de que Teherán confirmara que su secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional Alí Lariyani, muriera en un bombardeo israelí.

Además, el ataque de Estados Unidos se realizó luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, reprochara a sus aliados de la OTAN su negativa para unirse en un frente para liberar el paso en el estrecho de Ormuz.

El estrecho de Ormuz, uno de los pasos marítimos más estratégicos del mundo, está cerrado temporalmente por Irán desde el 15 de marzo por las actuales tensiones militares, su importancia se ha vuelto aún más crítica, afectando el tránsito de crudo de países como Arabia Saudita, Irán e Irak. EFE

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