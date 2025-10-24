EE.UU. ataca otra supuesta narcolancha en Caribe, «del Tren de Aragua», y mata 6 personas

Washington, 24 oct (EFE).- El Ejército estadounidense hundió otra supuesta narcolancha en aguas del mar Caribe «operada por el Tren de Aragua», en una operación en la que murieron seis «narcoterristas», según informó este viernes el secretario de Guerra, Pete Hegseth.

«Durante la noche, por orden del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo un ataque cinético letal contra una embarcación operada por el Tren de Aragua (TdA), una Organización Terrorista Designada (DTO), que traficaba narcóticos en el mar Caribe», anunció Hegseth en X.

El jefe del Pentágono añadió que en la embarcación viajaban seis hombres «narcoterroristas» que murieron tras el ataque, que según dijo se «llevó a cabo en aguas internacionales».

El secretario de Guerra aseguró que los equipos de inteligencia de EE.UU. sabían que «la embarcación estaba involucrada en el contrabando ilícito de narcóticos, transitaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba drogas», aunque el Pentágono nos está publicando pruebas de ese supuesto transporte de drogas o de las vinculaciones criminales de los tripulantes.

«Si eres un narcoterrorista que trafica drogas en nuestro hemisferio, te trataremos como tratamos a Al Qaeda. De día o de noche, mapearemos tus redes, rastrearemos a tu gente, te perseguiremos y te eliminaremos», amenazó.

Hegseth indicó que este es el «primer ataque nocturno» que las fuerzas estadounidenses llevan a cabo, pero desde que Trump ordenó comenzar la campaña militar con la intención de frenar el supuesto flujo de drogas a EE.UU. ya han reportado alrededor de una decena de golpes más entre el Caribe y el Pacífico oriental.

El presidente estadounidense ordenó un despliegue de navíos y aeronaves militares en el costas del Caribe bajo la premisa de frenar el narcotráfico, que ha aumentado la tensión con sus homólogos en Colombia y Venezuela, Gustavo Petro y Nicolás Maduro, a quienes Trump acusa de liderar «redes de narcotráfico» desde sus países, algo que estos niegan. EFE

