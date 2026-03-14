EE.UU. denuncia «crueldad del régimen» de Ortega y Murillo contra disidentes en Nicaragua

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San José, 14 mar (EFE). La Embajada de Estados Unidos en Nicaragua denunció este sábado la «crueldad del régimen» sandinista que copresiden los esposos Daniel Ortega y Rosario Murillo contra los disidentes de su Gobierno.

«La crueldad del régimen hacia quienes se atreven a alzar la voz es irrazonable», dijo la delegación diplomática estadounidense en un mensaje divulgado en sus redes sociales.

La sede diplomática de EE.UU. en Managua criticó que «la dictadura Murillo-Ortega» continúe manteniendo detenidas a personas ancianas y enfermas, y puso como ejemplo el caso del exdiputado indígena miskito Brooklyn Rivera Brayan, de 73 años y quien se encuentra detenido desde el 29 de septiembre de 2023.

Rivera, líder del partido indígena Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka (Yatama, que significa ‘Hijos de la Madre Tierra’, en lengua miskita) y quien fue aliado de los gobernantes sandinistas en la Asamblea Nacional (Parlamento), fue arrestado antes de las elecciones regionales de marzo de 2024.

Después de su detención, el Consejo Supremo Electoral (CSE) de Nicaragua, controlado por los sandinistas, canceló la personalidad jurídica del partido indígena Yatama, bajo el argumento de que ejecutó actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación, incitando a la injerencia extranjera en los asuntos internos, delitos que son considerados traición a la patria.

«Estas personas -ancianos y enfermos- fueron encarceladas por el simple hecho de discrepar con el régimen y permanecen injustamente detenidas en condiciones inhumanas, privadas de derechos fundamentales y de atención médica», señaló la embajada estadounidense.

En Nicaragua hay actualmente 46 personas detenidas por motivaciones políticas, de las cuales 15 son adultos mayores, entre ellas, además de Rivera, los antiguos comandantes de la revolución sandinista Bayardo Arce y Henry Ruiz, según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, cuyos datos son avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega, de 80 años y en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato.

Esos comicios tuvieron lugar con sus principales contendientes en prisión, a los que luego expulsó del país y privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos, tras acusarlos de «golpistas» y «traición a la patria». EFE

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