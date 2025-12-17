EE.UU. detendría a migrantes que salgan voluntariamente por la frontera sur, según medios

Austin (EE.UU.), 17 dic (EFE).- El Gobierno de Estados Unidos planea desplegar agentes migratorios a la frontera sur para detener a las personas que no tienen un estatus legal y que estén intentando ir a México de manera voluntaria con motivo de la Navidad y el Año Nuevo, según informaron este miércoles medios estadounidenses.

El operativo incluirá inspecciones por parte de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y de la Oficina de Protección Fronteriza (CBP), incluyendo en autobuses comerciales, según indicó el portal The Huffington Post.

El medio cita un memorando interno del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), que no se ha hecho público, y detalla que en este operativo se señalarán de manera diferentes a quienes tengan antecedentes criminales y quienes no.

Los primeros, serán «procesados según sus casos migratorios actuales», sugiriendo que podrían ser puestos en detención y referidos a través de un procedimiento de deportación formal.

A través de un portavoz, DHS indicó a EFE que no comenta sobre futuros operativos.

«Es de sentido común que debamos saber quién entra y quién sale de nuestro país», agregó el portavoz.

«Bajo el mandato de Trump (…) DHS se ha asegurado nuestras fronteras y puertos para garantizar que ningún inmigrante indocumentado entre o salga de Estados Unidos sin la debida inspección», indicó.

El Gobierno de Trump ha estado promoviendo lo que llama «auto-deportación» o salida voluntaria para los migrantes que no tienen un estatus legal en el país.

A través de una aplicación móvil, llamada CBP Home, la Administración republicana promete a los migrantes un pago de 1.000 dólares. «Si no te auto-deportas, no es una cuestión de si ICE va a encontrarte o no, sino cuándo», señala DHS en un documento en su página web sobre este proceso.

El Gobierno no ha entregado datos oficiales sobre cuántas personas han solicitado esta ayuda, pero la revista The Atlantic reveló que solo unos 35.000 migrantes han usado hasta ahora la aplicación de CBP Home.

Trump se aupó al poder prometiendo llevar a cabo la mayor campaña de deportaciones en la historia de EE.UU. Sin embargo, en su primer año de Gobierno ha expulsado a 600.000 personas, según datos oficiales, por debajo de las 685.000 deportaciones que se vieron en el año fiscal 2024 bajo su sucesor, Joe Biden. EFE

