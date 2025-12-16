EE.UU. emite alerta por estado de prevención en poblado de Guatemala tras violencia

Ciudad de Guatemala, 16 dic (EFE).- El Gobierno de Estados Unidos emitió este martes una alerta de viaje a sus ciudadanos que planeen visitar Guatemala por la declaración de un «Estado de Prevención» en dos municipios enfrentados históricamente por una disputa de tierras tras una escalada de violencia, en la que estarían involucrados grupos paramilitares.

Ante esta situación, la embajada de EE.UU. en Guatemala recomendó mediante sus canales oficiales a sus connacionales evitar la zona por su seguridad: «Se recomienda a los ciudadanos estadounidenses evitar esta área y utilizar rutas alternas si viajan dentro o alrededor de la zona, incluyendo hacia o desde Quetzaltenango (oeste)».

La medida, decretada por el presidente Bernardo Arévalo de León y vigente por 15 días, busca contener los enfrentamientos reportados entre el 13 y 14 de diciembre en Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, que dejaron varios fallecidos, incluyendo un militar, y 11 soldados heridos.

Según las autoridades locales, hay 14 muertos, la mayoría vecinos, mientras que el Gobierno reportó el pasado domingo cinco fallecidos a la vez que aseguró que el choque sucedió entre pobladores de ambos municipios pero que «grupos armados ilegales» se «aprovecharon maliciosamente» de la histórica disputa territorial. Se reportaron el uso de armas automáticas de alto calibre y lanzagranadas, además del ataque a un destacamento militar.

«En Consejo de Ministros hemos decidido implementar medidas extraordinarias para atender esta situación crítica. Hemos emitido el decreto (…) para declarar Estado de Prevención en los municipios de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán», afirmó Arévalo de León en rueda de prensa el domingo.

El Gobierno guatemalteco ha difundido vídeos que muestran a personas armadas movilizándose por zonas montañosas y los «impactos» de bala contra aeronaves del Ejército. EFE

