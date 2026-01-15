EE.UU. incauta más de una tonelada de cocaína y detiene a cuatro personas en el Caribe

Miami (EE.UU.), 15 dic (EFE).- Las autoridades de Estados Unidos incautaron más de una tonelada de cocaína valorada en 18,4 millones de dólares durante una operación antidrogas en el Caribe y el océano Pacífico oriental, informó este jueves la Guardia Costera.

El decomiso, a cargo del guardacostas Alert, se produjo en el Pasaje de los Vientos, donde agentes estadounidenses interceptaron una embarcación rápida utilizada para el tráfico de drogas y confiscaron 2.250 libras de cocaína (1,02 toneladas), además de siete libras de marihuana, valoradas en 7.000 dólares, y un arma de fuego.

Los cuatro presuntos traficantes detenidos fueron entregados junto con la droga a las autoridades de Bahamas para su procesamiento.

La tripulación del guardacostas Alert de la Guardia Costera regresó este jueves a su puerto base en Cabo Cañaveral, tras completar una patrulla antidrogas de 45 días en el Pasaje de los Vientos, el Mar Caribe y el océano Pacífico oriental.

La tripulación también apoyó la Operación Vigilant Sentry mientras patrullaba en el área de responsabilidad del Distrito Sureste de la Guardia Costera, y su presencia cerca de Haití ayudó a disuadir migraciones ilegales y peligrosas, detalló la Guardia Costera. EFE

