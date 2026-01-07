EE.UU. intercepta a petrolero que huyó cerca de Venezuela tras semanas de persecución

Washington, 7 ene (EFE).- Fuerzas de Estados Unidos interceptaron este miércoles a un buque petrolero sancionado que huyó antes de llegar a Venezuela, tras rastrearlo en el Atlántico durante casi tres semanas de persecución, informan medios estadounidenses.

La Guardia Costera estadounidense abordó con éxito esta mañana el tanquero «Marinera», antes conocido como «Bella 1», según un funcionario estadounidense citado por The New York Times.

El buque repelió un intento de EE.UU. de abordarlo en diciembre y se adentró en el Atlántico. Durante la persecusión, la tripulación pintó una bandera rusa en un costado, modificó el nombre del navío y cambió su matrícula a rusa.

La tripulación de navío no ofreció resistencia en el momento del abordaje, de acuerdo con la fuente, que confirmó que los guardacostas estadounidenses no avistaron navíos rusos en las proximidades.

Rusia había enviado a un submarino para escoltar al petrolero, según reportes de The Wall Street Journal, tras solicitar a Washington que detuviera la persecución de ese buque.

La Guardia Costera ha intentado incautar el barco desde fines de diciembre, cuando este iba en camino a cargar petróleo en Venezuela, como parte del bloqueo a los tanqueros que transporten crudo venezolano que EE.UU. mantiene incluso tras la captura del depuesto presidente de ese país, Nicolás Maduro, y su traslado a Nueva York.

Este es el tercer tanquero vinculado a Venezuela – como parte de una «flota fantasma» que transporta crudo- que EE.UU. ha incautado desde que arreció la presión sobre el Gobierno del ahora prisionero Maduro, al que ha imputado con cargos de narcoterrorismo. EFE

